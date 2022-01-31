為了「1盤花枝」吵架！婆婆除夕離家出走　人妻崩潰：在搞什麼啦

▲女網友的婆婆為了菜色問題離家出走。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

除夕是一家團圓的日子，但1名女網友卻發文透露，婆婆與公公因小事大吵一架後，婆婆竟然開車離家出走，公公也氣得直喊要離婚，讓好好的農曆佳節徹底變調，也令回婆家過年的女網友崩潰，「除夕耶，到底在搞什麼啦！」

這名原Po在「爆料公社App匿名公社」發文表示，今（31日）除夕上午在婆家吃飯時，公婆兩人為了「供桌上的1盤花枝」起爭執，之後演變成激烈爭吵，結果婆婆突然放下碗回到房間，就在眾人以為她要回房冷靜時，突然聽到「車子發動的聲音」，等全家人衝出去一看，婆婆早就像電影《末路狂花》一樣奔向遠方，留下傻眼的原Po等人。

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▲公婆為了「供桌上的1盤花枝」起爭執，讓原Po超傻眼。（圖／翻攝爆料公社App）

原Po表示，她們之後進到婆婆房間發現行李箱不見，顯然婆婆不是單純想開車散心而已。儘管她先生不斷打手機給媽媽，但婆婆就是不接電話，原Po也打給其他親戚詢問婆婆有沒有跟他們聯絡，但都沒有得到肯定的答案。沒想到，這時換公公開始生悶氣，不斷地吵著要離婚，還一直向原Po抱怨與碎碎念，讓她崩潰直呼：「除夕耶，到底在搞什麼啦！」

文章曝光後，網友們表示，「就老人回到小孩腦袋，這只會1年比1年嚴重」、「以前是過年回家拿紅包，現在是過年回家看吵架」、「長輩什麼都成吵，還常害晚輩兩邊不是人」。還有網友笑說：「婆婆大概是覺得菜色不好，才帶行李箱到賣場採購，晚點就會回家了。」

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