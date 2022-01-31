電梯夾斷脖！5歲弟見繩子伸手一拉　「下秒被削頭」當場爆血慘死

▲ 泰國5歲男童遭電梯壓斷脖子。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國北欖府發生一起悲劇，一名年僅5歲的男童去年12月跟著母親進到一家帆布行，玩耍時伸手拉扯到控制貨梯的繩子，貨梯從上方降下，而男童就站在電梯升降的位置，當場被壓斷脖子身亡，現場留下大量血跡。

根據《泰國世界日報》，這起事件發生於北欖府一家4層樓帆布行，當地警方當天上午約10時接獲報案，聯絡法醫及志工後趕到現場，便看見一名女子抱著一名男童，不斷哭泣。男童滿身是血，臉部和顱骨都有撕裂傷，已經沒有生命跡象。調查發現，這名緬甸籍女子名叫珍妮，懷中的5歲兒子小波遭電梯壓斷頸部，已經死亡。

目睹事發經過的42歲帆布行員工向警方說明，事發前他正要把一批貨物搬上三樓，選擇搭乘貨梯，當時小波就跟在他身邊，但上了三樓以後，他忙著把貨物從貨梯上搬下，沒有注意小波，經過一段時間轉身查看，才發現小波已經跑到二樓，站在電梯升降的位置，一面低頭看向一樓，一面伸手拉扯控制貨梯升降的繩子。他見狀趕緊跑下二樓阻止，但小波已經被降下的貨梯壓斷脖子，當場身亡。

當地媒體報導，警方初步推測，小波可能伸手拉扯繩子二下，拉了第一下後將頭伸到貨梯井中，接著又拉了一下，貨梯頓時往下降，頭部因此被夾住，事後已將帆布行員工及負責人帶回警局調查，若發現有人為疏失導致意外發生，將進一步採取法律程序。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》