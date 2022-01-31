男生172追女被打槍「答案太殘酷」　網戰翻了！反曝1條件屌打身高

▲大家選對象，會在意對方太矮嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名148cm的女網友討拍，男友166公分，某天男友媽媽卻嫌棄她太矮，擔心會影響孩子基因，頻頻拜託男友趕快分手，讓原PO玻璃心碎滿地。對此，有網友驚呼，從未見過有女生矮被唾棄，只有遇過女孩要求另一半身高至少要175公分，引發一票網友戰翻。

一名網友在臉書《爆怨公社》表示，看見148小隻馬被男友媽嫌棄的文章後，直言「哼哼…我長那麼大，未曾見過女生因身高被罵、被開玩笑、被打槍之類的」，接著原PO貼上一張情境圖，只見有一位172公分的男生想追求女生，結果女生卻以「我不跟175以下的男生交往」為由拒絕。

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身高175公分成了交往篩選條件之一，讓原PO心有慼慼言表示，「反而，我從小到大倒常看到這種女生呢！」

文章曝光後，引發千名網友熱議，「沒錯，我就160男生全殘」、「還在交友軟體看過，說男生基本身高要185，女生150的超雙標女」、「我覺得，要嫌棄怎樣都可以嫌，我165、我婆婆162、公公169，也是嫌棄我矮基因」、「身高沒有被嫌過，通常是體重」、「我還聽過男生媽媽嫌女生太漂亮，會被拐走咧」。

▲有網友認為，口袋深度比高矮更重要 。（圖／翻攝爆怨公社）



另一派則砲翻，「能長多高又不是自己能決定的事，拿這個來說嘴很沒品」、「我老公也才16x，我們身高差不多，相愛的很勒～到底愛情跟身高有啥關係？」「我192又如何，會嫌棄的就會找藉口嫌棄，眼緣很重要」。

不過有網友攤開現實面，主張錢包、外貌與性能力才是王道，「錢包重量比較重要，誰管身高」、「身高不是問題荷包才是重點」、「身高180，下面10公分；身高165，下面可以讓妳爽到抓欄杆撕床單，請選擇」、「顏値才是正義，身高不是重點」、「身高根本不是重點，錢才是吧，我183也沒認識一堆異性啊」。