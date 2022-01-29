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太久沒做忍不住！男友自首「我有去喝茶」　妹子哭：該怎麼調適

▲▼哭,傷心,難過。（圖／記者鄺郁庭攝） 

▲男友主動說自己有去喝茶，讓原PO難以接受。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

性和愛真的能分開嗎？就有一名女網友發文傾訴，現在因為疫情關係，許久沒見的男友就忍不住去「喝茶」，雖然對方主動告訴她，但心裡頭難免不舒服，如果另一半能夠做到性愛分離，自己該如何調適？貼文被轉發至臉書後，引發廣大網友熱烈回應。

這名女網友在Dcard上，以「男友跑去喝茶」為題發文，提到早在交往前，她就知道男友曾喝過茶，不過畢竟是過去的事情，所以也沒有太在意；只不過最近疫情再起，兩人已經好一陣子沒見面，男友就「忍不住」跑去喝茶了。

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原PO坦言，男友雖然有主動告訴她，但她還是相當在意，只要一段時間無聲無息，她就會懷疑對方是不是跑去喝茶了。由於男友能將肉體與心靈分開，因此原PO就不禁求助，大家會如何調適心情？

貼文被轉貼至Dcard粉專後，底下網友紛紛回應，「自首是輕判不是無罪吧」、「還這麼理直氣壯也真是奇葩」、「他沒有手嗎」、「他在外面種菜，小心你在家裡開花」、「建議你先去檢查」、「他喝茶，你可以吃鴨啊」、「還會報備欸，這麼好的男人哪裡找」、「說不定他是真的去喝茶」、「自首就可以喝茶？這種你還要調適」、「分了吧，他應該喝上癮了」。

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