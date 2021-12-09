「148小隻馬」出門像小朋友　男友媽勸分手：那麼矮好丟臉！網戰爆

▲男友媽嫌棄，148公分達不到身高標準！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

網友曾討論，男生160公分是分水嶺，表示台女很難接受再低的身高。不過有女網友透露，自己148公分、男友166公分，某日原PO無意見聽到男友與媽媽對話，而內容是男友媽認為原PO太矮，不配做他們家媳婦，甚至擔心未來會影響孩子基因，頻頻拜託兒子趕快分手，讓原PO玻璃心碎滿地。

一名女網友在Dcard表示，與男友交往5年之久，直到前陣子才與男友家人見面，怪異的是，男友媽卻愛理不理也不願意搭話，而原PO只能說服自己，可能是太敏感了，加上男友也不以為然直呼「我媽本來就這樣！」

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直到某天，原PO洗澡時，發現男友開擴音與媽媽講話，對話內容頓時讓原PO心寒不已，男友媽直呼「啊你還跟她在一起？媽媽不是跟你說過了，她那麼矮帶出去人家以為帶小朋友，很沒面子，現在哪個女生沒150公分，最基本都達不到，這種媳婦我們不能要，而且以後小孩也會很矮，趕快找理由跟她分手，媽求你了。」

當下，男友沒正面回應，接著草率掛上電話，「好了媽～不要講這個了，先這樣喔注意身體，掰掰！」待在浴室裡的原PO感到委屈哭了，卻又不敢向男友開口，「我也是我爸媽的寶貝啊，身高是我能決定的嗎？長輩們真的都無法接受小個子嗎？」

▲網友砲翻男友媽媽。（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，引發千名網友力挺，「問他現在哪個男生沒有170？他兒子只有166欸，怎麼有臉嫌棄妳啊」、「男友媽哪來的信心，覺得你們分了之後他兒子就交得到女朋友」、「又要戰身高了，說不定可以負負得正，生出180小孩，原po要對自己有信心」、「你148這麼可愛的身高欸，高個女孩最喜歡嬌小的女生了」、「男友怎麼只有166，是不是男友媽太矮」、「欸不是，我超想要150cm左右的女友欸」、「都什麼年代了，擇偶標準還媽媽來訂」。

事後，原PO回報後續，表示她已向男友說開了，男友也頗為無奈解釋「我媽媽怎麼想，我也沒辦法控制，反正我們距離彼此預計的結婚年齡還很久，沒必要煩惱 。」至於大家好奇男友媽的身高，答案揭曉，只比原PO高3公分，也就是151公分，讓原PO傻眼直呼，「雖然不高...但反正她覺得她就是比我高。」