交往3個月「沒記女友生理期」被分手　他慘遭公審：所有人都罵我渣

▲剛交往不知道女友生理期，慘被分手。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

連記得女友生理期都變成男生義務了嗎？一名男子慘遭分手，原因是「不記得女友生理期」，對方怪他不貼心，就連女友閨蜜也打電話來罵他「渣男」，女友甚至發文公審，把他從頭到尾罵了一頓，如今他成為女性公敵，無奈地說「所以女友生理期是在交往時就一定要先問的嗎？不知道真的很渣嗎？我們才交往不到3個月！」

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，女友前幾天心情不好，無預警提出分手，一問之下才知道原因是「她生理期來了我都不知道，不體貼」，他覺得自己很無辜，跟女友才交往3個月，兩人還在牽手、擁抱的階段，怎麼會知道女友生理週期這麼私密的事。

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▲女友覺得原PO不盡責，痛罵是渣男。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



女友邊哭邊說，「別人的男友都知道，還會記著幫女友買衛生棉買紅豆湯買巧克力的，但我都沒有」，同時一直趕原PO走，原PO不知所措也只好先離開，怎料才剛走半小時，就接到女友閨蜜的電話，劈頭就罵他「渣男」，女友生理期還丟下她自己一人。

原PO後來滑FB才看到，女友發文把她罵了一頓，「還說我超級渣，她根本瞎了眼才跟我交往」，全是因為他沒有記得女友的生理期時間，「底下一堆人都在罵我，連我哥的女友也是。所以女友生理期是在交往時就一定要先問的嗎？」

網友看完傻眼，認為問題不是出在原PO身上，女方太過不講理，「這是公主病吧，我又不是算命的，我怎麼會什麼都知道」、「沒記沒有不行，但如果你能稍微注意一下肯定可以上3壘」、「情緒勒索罷了」、「這種有公主病的就放生吧」。