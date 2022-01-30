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烏克蘭正妹佳娜談「俄烏局勢」　網暖回：你們的苦台灣人最懂！

▲▼烏克蘭正妹佳娜，在YouTube上討論烏克蘭與俄羅斯局勢。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

▲佳娜表示收到很多網友的關心，所以拍攝這一集的影片回應。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯是否會入侵烏克蘭，持續引發國際的專注，在台灣定居的烏克蘭正妹佳娜，也收到了許多台灣網友的關心，所以就在YouTube上拍攝影片，發表自己的看法，以及回答台灣網友的疑問。不少網友看完影片後，紛紛認為烏克蘭的苦，台灣人最懂。

▲▼烏克蘭東部的親俄勢力「盧甘斯克人民共和國」士兵(Luhansk People`s Republic) 。（圖／路透

▲烏克蘭東部的「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic），就是佳娜指的受到俄羅斯煽動脫離的親俄勢力之一 。（圖／路透）

佳娜表示，烏克蘭與俄羅斯最近的緊張關係，要追溯到2014年的克里米亞問題，克里米亞宣稱加入俄羅斯，但是大部分的烏克蘭人都不能理解，之後又有2個地區（編按：盧甘斯克與頓涅茨克）被俄羅斯煽動脫離烏克蘭，甚至宣稱自己是「新俄羅斯」。

▲▼烏克蘭正妹佳娜，在YouTube上討論烏克蘭與俄羅斯局勢。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

▲佳娜說，用俄文查新聞，會發現都是網軍在帶風向洗腦烏克蘭。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

佳娜說，她上網查了很多新聞，如果用俄文查新聞，都是俄羅斯的網軍帶風向洗腦說，「都是烏克蘭有問題」、「問題都是烏克蘭造成的」、「俄羅斯是要保護烏克蘭」，但是如果用烏克蘭文查新聞，烏克蘭人都認為，俄羅斯只是想要侵略烏克蘭的領土。

佳娜說，原本這個冬天打算要回烏克蘭，但是媽媽跟她說盡量不用，因為情勢很緊張，因為現在連女生都要當兵，她回烏克蘭可能也會被送去當兵，就留在台灣好好生活就可以了。

佳娜說，現在烏克蘭的銀行出現擠兌，貨幣幣值大跌，民眾搶購食物，總統還因此拍攝影片呼籲，政府還可以控制當下局勢，只有邊境比較緊張，多數國民生活不會受影響，請民眾不要擔心。

▲▼烏克蘭正妹佳娜，在YouTube上討論烏克蘭與俄羅斯局勢。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

▲佳娜表示即使在台灣，有時候也會被俄羅斯人欺負。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

佳娜接著提到，她在台灣也認識很多俄羅斯朋友，大部分的俄羅斯都很好，平時相處都會尊重彼此，但是還是會有一些在台灣的俄羅斯人，會因為她是烏克蘭人就欺負她，像是有次去俄羅斯老闆經營的餐廳，請她喝一瓶來自「俄羅斯克里米亞」的葡萄酒，那一次的經驗，真的讓她很不爽。

佳娜也直言，對於跟俄羅斯女藝人安妮同台上節目的言論很不滿，當時安妮提到「烏克蘭有點像是俄羅斯的鄉下」，但是烏克蘭跟俄羅斯是兩個不一樣的國家，怎麼可以一個國家是另一個國家的鄉下？而且怎麼可以在節目上評斷，一個民族比另一個民族高級？

佳娜最後表示，畢竟兩個國家是真的快要打起來，這不是可以拿來開玩笑的話題，她還是希望兩個國家不要戰爭，烏克蘭人跟俄羅斯人還是要尊重彼此，也感謝台灣人對烏克蘭的關心。

▲▼烏克蘭正妹佳娜，在YouTube上討論烏克蘭與俄羅斯局勢。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

▲佳娜最後感謝台灣人關心烏克蘭。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

網友在佳娜的影片留言表示，「身為台灣人我感同身受 ，面對自以為是的大陸，佳娜的心情我能理解」、「說得好，將心比心，互相尊重才是雙贏」、「佳娜，台灣也是一樣的處境，我們一起抵抗大國，展現小國人民的強者風範！」、「台、烏現在太像了但兩邊要一起加油」、「不是開玩笑的, 這次真的很有可能打仗...烏克蘭加油! 你們的苦台灣人最能懂！」

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