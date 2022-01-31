烏克蘭恐需孤軍奮戰！英外相認：不太可能派兵參與烏俄衝突

▲英國外相特拉斯承認，英軍參與烏俄衝突的可能性微乎其微。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭面臨13萬俄軍壓境，與俄國、白俄羅斯、摩爾多瓦接壤的地帶都有大軍集結，呈現「三面包夾」的緊張局面。儘管英國與北約多次輸送武器、公開力挺烏克蘭，但英國外相特拉斯（Liz Truss）承認，若俄羅斯真的入侵烏國，英國派兵參戰的可能性微乎其微。

據BBC報導，特拉斯警告，俄羅斯入侵烏克蘭是確實存在的威脅，而且俄國總統普丁的侵略意圖極強，因此英國不斷向烏克蘭輸送武器，並與北約盟友合作「強化」對俄的制裁，讓克里姆林宮的寡頭政治「無處藏身」。

特拉斯承認，任何侵略對歐洲而言都是極為可怕的，因此英國外交部預計將在31日宣布更嚴厲的制裁。然而，針對英國是否可能派兵前往烏國的問題，特拉斯卻直言，「這種狀況幾乎不可能發生」，因為英國幾乎不可能派兵參與任何衝突，「我們正盡力透過震懾和外交手段阻止俄國入侵」。

特拉斯的說法與近日剛表態立場的北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）相似。史托騰伯格最近坦言，由於烏克蘭並非北約（NATO）會員，因此北約沒有調派部隊到烏克蘭的計畫，目前僅專注於提供援助。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》