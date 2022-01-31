北約：如俄羅斯「入侵烏克蘭」　無計畫派兵加入戰爭

▲面對俄羅斯的進逼，烏克蘭甚至動用退伍軍人加入軍事訓練。（圖／路透）



中央社倫敦30日綜合外電報導

北大西洋公約組織秘書長30日表示，一旦俄羅斯侵略烏克蘭，北約並無計畫在非成員國烏克蘭部署戰鬥部隊。英國外相也說，若烏國遭攻擊，英軍加入戰鬥的可能性微乎其微。

北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）接受英國廣播公司（BBC）採訪時被問及，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，他是否會排除出兵烏國的可能性。他回應：「我們並無計畫在烏克蘭部署戰鬥部隊…我們正專注提供（烏國）支持。」

▲北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）



史托騰柏格指出：「正式成為北約成員，或是像烏克蘭一樣，做北約強大且高度重視的夥伴，是不一樣的兩件事，這一點毫無疑問。」

英國外相特拉斯（Liz Truss）也告訴BBC，俄羅斯「非常可能」正準備入侵烏國。

不過，針對英國是否可能派兵前往烏國的問題，特拉斯表示：「這種狀況幾乎不可能發生。重點是要確保烏克蘭軍隊得到我們能夠提供的所有援助。」

英國首相強生30日亦在推特發文稱，烏俄邊境的狀況「越來越讓人憂心。我持續敦促俄方參與協商，並避免輕率、災難性的入侵」。

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