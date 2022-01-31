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普丁領銜國際政要出席北京冬奧　阿根廷總統要去毛澤東紀念館參觀

▲北京冬奧,普丁,毛主席紀念館。（圖／CFP）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部28日公布出席北京冬奧會開幕式32人國際政要名單。包括俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），波蘭、塞爾維亞、阿根廷總統，政府首腦、王室成員和國際組織負責人等。在疫情之下，相較於2021舉辦的東京奧運，這屆北京冬奧開幕式出席的32人也比東京奧運的13人多了近1倍，顯示大陸官方對北京冬奧的重視程度。

▲北京冬奧,普丁,毛主席紀念館。（圖／CFP）

▲北京冬奧於2022年農曆初四舉行開幕式。（圖／CFP）

雖然俄烏邊境仍處於劍拔弩張的態勢，俄總統普丁仍信守承諾赴約而至北京冬奧開幕式，一方面是展現出與大陸的兄弟之情，另一方面也是對於反對西方世界抵制冬奧的立場表態。同時，俄羅斯也派出461人組成的奧運代表團，強大陣容不乏高山滑雪、花樣滑冰、冬季兩項、冰球等項目的世界級名將。

值得注意的是，身為歐盟及北約成員國之一的波蘭，並沒有和西方世界站在同一陣線，不僅如此，波蘭總統杜達還將親自出席冬奧盛會。杜達認為，波蘭雖是美國的盟友，但波蘭也與中國保持非常友好的關係，為了「取悅」美國而持續攻擊中國的做法並不符合波蘭的利益。

▲北京冬奧,普丁,毛主席紀念館。（圖／CFP）

▲北京中軸線上的毛主席（毛澤東）紀念館。（圖／CFP）

此外，為慶祝中阿建交50週年，阿根廷總統費南德斯在2019年當選後首度出訪中國，將親自出席北京冬奧開幕式。費南德斯除參加冬奧活動外，他還特別安排參觀位於北京的毛主席（毛澤東）紀念館及中共黨史展覽館。

據悉，費南德斯同時是阿根廷庇隆主義政黨－正義黨的主席，庇隆主義和中共有著重要的歷史淵源，庇隆本人更曾和毛澤東保持友誼與書信往來。
 

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