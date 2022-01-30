台北夜空驚見「閃亮小老虎」！101連7天燈光秀：記得抬頭看

記者柯振中／綜合報導

迎接新年的到來，台北101從30日開始，至2月5日為止，每天晚上6點到10點將點燈打字，不但整點會有燈光變化，每個小時的15分、30分、45分還有燈光秀。101粉專也在臉書呼籲「別忘記抬頭」。

▲台北夜空閃亮小老虎。（圖／翻攝101粉專）



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▼台北101燈光秀，還有小老虎跑馬燈。（圖／翻攝101粉專）



依據影片畫面，101的外牆出現「虎虎生風」四個大字，前方還有一隻閃亮的小老虎在奔跑，頂層也有一個「福」字，看起來十分有創意。

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