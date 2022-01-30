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陸返台確診女「自主管理期」逛3間百貨公司　北市不開罰：非故意

▲▼ Apple信義A13媒體預覽會 。（圖／記者張一中攝）

▲信義區遠東百貨A13 Apple專賣店 。（資料圖／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

台北市29日新增20多歲自中國大陸返台女性（案18761）境外移入案，個案於1月24日解隔返家自主健康管理，但27日卻出現喉嚨痛症狀，進而就醫採檢PCR陽性確診。北市衛生局30日說明，目前匡列居家隔離10人，其中9人採檢陰性；儘管個案曾經去信義遠百、CityLink、遠百寶慶店等百貨公司，但認定非故意，因此不予裁罰。

台北市衛生局表示，案18761為20多歲女性，居住於信義區，1月9日自中國大陸入境，1月7日入境前、9日入境當日、23日檢疫期滿前採檢PCR均為陰性；但24日隔離期滿返家自主健康管理，27日晚間出現喉嚨痛症狀，就醫採檢PCR陽性確診，Ct值16，感染源待釐清，匡列居家隔離10人，9人採檢陰性、1人檢驗中。

案18761曾於自主健康管理期間，出入信義遠百A13的蘋果專賣店、CityLink松山壹號店、遠東百貨台北寶慶店，疑似違反自主管理期間規範，避免出入市場、賣場或百貨公司等無法保持社交距離公共場域。

被問到是否會依照《傳染病防治法》處新台幣1萬以上、15萬元以下罰鍰？衛生局疾管科長張惠美回應，衛生局疫調時，認為個案並沒有故意去逛百貨公司，且都是處於非尖峰時段前往，加上停留時間不長、都從側門出入，因此不予裁罰。

【自主健康管理注意事項】

（一）每日早／晚各量體溫一次、詳實記錄體溫、健康狀況及活動史，並配合雙向簡訊回報健康狀況。
（二）避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人公共場所，例如人多的市場、賣場或百貨公司。
（三）禁止從事近距離或群聚型活動，例如：聚餐、聚會、公眾集會等。
（四）外出時全程佩戴口罩及保持社交距離。
（五）若出現發燒或咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀、身體不適者應確實佩戴醫用口罩儘速就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具，並主動與當地衛生局聯繫，或撥1922，依指示方式就醫。

▼台北市確診個案公共場域活動史。（圖／台北市政府提供，點圖可放大）

▲▼台北市確診個案公共場域活動史。（圖／台北市政府提供）

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