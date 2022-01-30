獨／9天長假宅在家！「7秒快槍俠」有性愛恐慌　女醫：噴3下秒威猛

▲高雄市一名男子來求診「七秒快槍俠」，讓他面對9天年假壓力非常大 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今年過年放9天，對於不少媳婦來說可能是個壓力，但是對於老公來說也可能是種壓力，高雄市就有名29歲的男子求診，表示自己是七秒「快槍俠」，深怕九天假期之間，疫情期間比較會宅在家，兩人相處多了，老婆會要求發生性關係，該怎麼辦？國內知名泌尿女醫張美玉表示「現在有藥物」可以處理，要他不用擔心。

就在上個禮拜的時候，一名29歲的男子來到診所因為「早洩」求診，他跟醫師表示自己狀態好的時候，可以維持3分鐘，但是狀況不好的時候，大概連1分鐘都不到，張美玉醫師強調如果1分鐘內就能夠讓性伴侶滿意，其實好像也不是問題，張美玉醫師回答之後，這名求診男子還是面有尷尬，同時說「接下來的9天連假，我實在很害怕」，張美玉醫師瞬間就明白，可能1分鐘還可能是「誇大」後的時間數字。

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▲現在治療早洩，有龜頭麻醉劑，不同過往口服藥物，噴了5分鐘就可上陣 。（圖／記者吳奕靖攝）

所謂的早洩定義，張美玉強調是「進入陰道裡面抽插時間不到1分鐘，第二個是病人無法控制，自由的控制想要射精時間或次數，第三個只要是自己或是性伴侶對於性愛時間不滿，都可以定義為早洩」。

張美玉醫師表示說治療早洩有很多種方法，第一就是透過「前戲」或是其他輔助式性愛工具，讓另一半滿意，就不會在乎進入的時間有多長，第二種就是讓自己的時間可以延長滿久，過去是透過FDA核准治療的早洩，類似抗憂鬱藥物來減低龜頭敏感，可以提供血清度，讓神經敏感變化比較敏感，但是這款口服藥物得要在辦事前的1到2小時使用，但張美玉也笑說：「以前有患者反應火都熄了」。同時也有可能伴隨暈眩，所以得要搭配大量的水，才能有效果。

另外現在市面上也有麻醉潤滑劑，噴在龜頭上面只要3到5秒，5分鐘就可以「提槍上陣」，不過使用這款藥物配合保險套時也要注意保險套的材質必須是「乳膠」成分，不然恐怕到時會「鬧出人命」，而張美玉也呼籲：治療早洩跟陽痿現在都有適當藥物可以治療，但前提是還是得經過專業醫師評估後，才不會享受性愛不成，反造成反效果。

▲高雄市一名男子來求診「七秒快槍俠」，醫生建議他嘗試新款治療方式。（圖／記者吳奕靖攝）