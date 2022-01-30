快訊／拘捕畫面曝！亞旭員工居隔落跑飛金門　趴走90分鐘才遭攔

記者林名揚、林冠吟／金門報導

桃園日前一名戴有電子圍籬，遭匡列居家隔離的亞旭員工傳出，其竟在居家隔離期間，擅自離開住所飛往金門。對此，桃園市長鄭文燦30日召開記者會指出，桃園市警察局發現後，除立刻聯繫金門縣警察局逮人外，也當即安排該名員工前往當地防疫旅館進行居家隔離，並對其重罰30萬元，如今其被逮畫面也曝光了！

據了解，該名亞旭員工先搭機飛往金門，抵達機場後並未被相關人員發現攔下，一路闖到金城鎮，才被獲報的金門衛生局人員與警局攔下，並立即將該名員工送往當地防疫旅館進行居家隔離。桃園市府除將對該名男子開出30萬元的罰單外，也造成金城鎮當地居民人心惶惶，只敢在住家附近範圍活動，深怕恐有染疫風險與足跡。

▲ 亞旭員工居隔落跑飛金門，落網畫面曝光。（圖／記者林名揚翻攝）



對此，金門縣政府在逮到該名落跑員工後，也先將其送往金門醫院進行PCR採檢後，才送至防疫旅館安置，目前初步PCR採檢結果為陰性，整起追查事件也在落跑員工落地後90分鐘內完成任務。

金門縣衛生局指出，金門縣也已依CDC規定完成個案列管與疫情調查、採檢及安置等相關防疫作為，也在第一時間完成該個案之足跡查證與連繫相關場域加強清消工作，同時呼籲所有居家檢疫者、居家隔離者，應依中央規定進行各項配合事項及防疫措施，違反規定者將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例進行開罰。

▲ 亞旭員工居隔落跑飛金門，落網畫面曝光。（圖／記者林名揚翻攝）

