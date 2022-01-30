北京冬奧「高科技智慧床」超舒服　美女運動員拍開箱片讚爆

記者吳美依／綜合報導

2022年北京冬奧將於2月4日開幕，來自世界各地的運動員也紛紛入住選手村。美國27歲雪橇運動員布里徹（Summer Britcher）拍攝TikTok影片「開箱」房間，大讚超舒適的「高科技智慧床」，還示範如何調整升降及角度。

影片中，布里徹回應粉絲提問，解答本次選手村的床鋪是否舒適，「我很高興你問了這個問題，因為我有一些不可思議的事情想要分享。」她在鏡頭前操控遙控器，調整床鋪角度，接著親自躺上去，「我現在處於0G模式（Zero-G mode，自然睡姿），太驚人了！」

▲布里徹開箱北京冬奧的「高科技智慧床」。（圖／翻攝TikTok@summerbritcher）

許多外媒紛紛指出，這部影片讓人不禁想起2020東京奧運的「紙板床」。布里徹也說，「這裡不只是沒有紙板床，而且北京（冬奧）組織委員會就像在說，『我們怎麼能只比東京強一點呢？』」

美國坐式排球員、2020年夏季殘奧會金牌得主奇克（Emma Schieck）說，「身為一名東奧運動員，看見這一幕，只回想起紙板床有多不舒服。」美國奧運舉重選手羅傑斯（Mattie Rogers）也留言表示，「我要哭了！」

2020年東京奧運在疫情間舉辦，為了避免選手村爆發群聚感染，房間床鋪使用厚紙板製成，無法承受2名選手同時在床上進行「人與人的連結」。根據東奧新聞稿與選手村經理北島隆（Takashi Kitajima）說法，「紙板床」能夠承重440磅（約200公斤），不僅堅固也非常舒適。

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