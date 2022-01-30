楊梅故事園區迎新春　虎哩瞧瞧竹與陶的生機盎然

▲楊梅故事園區迎新春，展出竹與陶生機盎然。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅故事園區即日起至3月9日，於西照閭辦理「匠心日常-楊梅陶與竹工藝展」，展出國寶竹藝大師戴阿爐製作的竹太師椅、竹椅凳等；以及5位楊梅陶藝家杜吉豐、楊治軍、王崇信、葉士綺及陳泓光展出多樣陶藝作品。邀請市民朋友來認識楊梅客庄的工藝，感受工藝作品的樸實堅毅。

國寶竹藝大師戴阿爐，於楊梅富岡定居開業逾60年。13歲就跟著師傅學竹製家具，15歲出師，從竹農具到竹家具的製作，樣樣都難不倒他。一件竹藝品的工序道道都不能馬虎，戴阿爐說：「客家人在去竹節時，會使用竹板夾住劈刀，而閩南人則是採用刨刀。」從製作工序，展現不同族群的多元工法。

5位陶藝家總共展出42件作品，每件各具生機與特色。例如草是木陶創坊創辦人葉士綺，特別配合虎年創作「虎虎生風，期待2022」系列作品，作品中可以看見兩隻造型獨特的小老虎，充滿威風又沉穩的模樣非常討喜。

另外，楊梅故事園區「好窩有花」花藝咖啡廳則於2月10日至3月27日辦理「既秀而美話蠟染展」，由藝術家陳秀美展出13幅花系列創作，如「花開蝶滿枝」作品中呈現蠟與顏料，層層交疊、交錯及冰裂紋，創作出色澤與線條的生命力。

楊梅故事園區開放時間為每週三至週日上午10時至下午5時，春節期間1月30日至2月3日休園，歡迎市民朋友於2月4日(農曆初四)起到園區看展。楊梅故事園區全面防疫升級，全區提高清潔及消毒頻率，入園參觀請全程配戴口罩，並配合測量額溫、手部消毒及實名制登記等相關防疫措施。