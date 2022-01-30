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平安迎新年　莫忘「人離火熄」、「5不1沒有」

▲台南市南區健康路2段1棟5層樓公寓火警，消防人員深入火場搶救出4名大人、1名女嬰，其中4人受傷送醫，2樓起火住戶無裝火災警報器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲內政部提醒民眾，過年期間要注意用火、用電。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

今年春節長達9天，春節期間，是返鄉探親、團聚的快樂時光，內政部提醒，在闔家團聚之際，準備團圓飯要注意「人離火熄」、用電切記「5不1沒有」，保持好習慣，平安迎新年。

內政部統計，去(110)年春節期間共發生136件住宅火災，造成2人死亡及2人受傷。分析火災起火原因，第1名為爐火烹調，占42.6%，其次為電氣因素，占25.7%，第3名遺留火種(如菸蒂)，占21.3%。

內政部特別提醒，在圍爐準備年菜，大量使用火、電烹調食物，要留意抽油煙機積垢及油鍋起火等意外，務必做到「人離火熄」，建議可選用具有熄火安全裝置或是具有溫度感知功能的爐具，避免佳餚經長時間烹煮而焦化起火或溢出熄滅爐火而造成瓦斯外洩，引發危害。若遇油鍋起火，謹記3步驟:1.保持冷靜、2.蓋上鍋蓋、3.關閉爐火，靜置2分鐘以上。

另外，春節也是用電量大增的時候，用電切記「5不1沒有」，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物，及沒有安全標章的電器不要使用，平時應定期檢查臥室及客廳等用電量較多處所的安全，以避免電器、電線或電源插座等因素造成火災。

最後，內政部強調，住家裝設「住宅用火災警報器」，可以在火災發生初期偵測濃煙或高溫，發出高分貝聲響，及早發現火災、及時滅火或逃生，呼籲住家還未安裝住宅用火災警報器的民眾，趕緊安裝守護居家安全。

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