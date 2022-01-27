出來打疫苗　內政部祭「四不政策」籲逾期外來人口盡速接種

▲內政部、衛福部、勞動部共同推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗」專案。（資料照／記者謝盛帆攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

內政部鼓勵逾期外來人口安心出面接種疫苗，從去(110)年12月3日起，與衛福部、勞動部共同推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗」專案，採行「不通報」、「不作為查處之依據」、「不收費」及「不管制」等4項柔性作為，目前已出面接種第1劑及第2劑之逾期外來人口約5萬9千人次。內政部再次呼籲，逾期外來人口儘速完整接種疫苗，以降低社區傳播風險。

內政部表示，為提升疫苗接種率，移民署會同疾病管制署及勞動力發展署，持續與各縣市衛生機關合作，於全台廣設「COVID-19疫苗接種站」，並特別於失聯移工出入熱點及偏遠地點增設接種站，如去年12月28日在台中市梨山衛生所開設疫苗專診、今年1月11日在台東海端鄉霧鹿村聚會所及1月12日在離島澎湖第一衛生所等，提供疫苗「隨到隨打」服務，提升疫苗接種人數。

內政部指出，為鼓勵逾期外來人口接種疫苗，移民署已製作多國語言圖卡於多元管道宣傳，並與宗教、NGO民間團體合作，希望策動更多人員施打，相關資訊可至移民署網站「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，也可逕洽移民署各縣市專勤隊或服務站，或者是撥打勞動部1955專線諮詢。