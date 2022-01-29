內政部春節不打烊！1996內政服務熱線照常提供服務

▲內政部長徐國勇。（圖／記者張君豪翻攝）



記者陳家祥／台北報導

111年農曆春節假期自1月29日至2月6日，長達9天。期間多數公務機關均不上班，但為讓民眾安心過好年，內政部提供多項不打烊便民服務，例如1996內政服務熱線、身分證免費掛失服務等，陪伴大家放心迎新春。

內政部表示，春節期間「1996內政服務熱線」照常提供服務，您有任何內政方面的問題，可於每日上午8時至下午10時來電洽詢。

另春節期間如有遺失國民身分證，也提供24小時國民身分證掛失服務，您可撥打「1996內政服務熱線」或利用自然人憑證至內政部戶政司全球資訊網線上辦理掛失。民眾在掛失後，未辦理補領新證前，如尋獲國民身分證，也同樣可於網站辦理撤銷掛失，或於春節後上班時間致電或親洽任一戶政事務所辦理撤銷掛失。

此外，民眾如須於春節後辦理戶政相關登記，也可事前利用「網路預約戶政登記服務」，在指定時間再到戶政事務所辦理，可節省現場申辦等待時間，歡迎民眾多加利用。

內政部另表示，為協助在臺生活的外國人及新住民，移民署也設有「外來人士在臺生活諮詢服務熱線0800-024-111」，提供免費的國語、英語、日語24小時全年無休諮詢服務，平日上班時間更提供越南、印尼、泰國、柬埔寨語諮詢服務，歡迎多加利用。