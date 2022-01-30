日本國民美食「牛丼」成災民救世主　大地震帶來牛肉飯旋風

▲牛丼竟是因為大地震，意外引發熱潮。（圖／記者黃士原攝）



●精選書摘

第一次牛丼旋風

關東大地震後，除了日比谷周邊之外，很多地方都搭起了鐵皮屋、攤子等做起生意來。其中最多的是牛丼店。地震發生三個月後，十二月十日的《讀賣新聞》以 〈全天下都在吃的「牛丼」〉為標題，描述牛丼店熱銷的景象。



「大地震之後『牛丼』成了唯一的美食，全天下都在吃。依據當時警視廳的總體調查，從日比谷往丸之內、芝的方向，約有一千五、六百家搭著鐵皮屋、攤販，或是占據街道，賣起五錢到十五錢左右的『牛丼』店。賣『麵疙瘩』和『紅豆湯』的也相當多，但是遠遠不及『牛丼』。主要是因為原為勞動工人等主食的牛丼，突然受到所謂上流階級的青睞，自此之後在各地流行開來。當時（震災剛結束）日比谷的幸樂牛鳥屋，人們交相稱讚其『牛丼』乃天下之珍饈，一天要煮五袋白米，賣出三千碗廿五錢的牛丼。兩個男子從清晨六點開始，就埋頭用開封的酒煮飯，但還是趕不及。牛肉從三輪的屠牛場運來，四隻到五隻牛腿全部切碎，用味醂和醬油燉好後盛在飯上端出。他們說因為當時的情勢，最傷腦筋的是白米，甚至到房州所澤一帶去採買，一袋米漲到二十七八日圓。一開始用洋蔥，但還是趕不及，只好改成日本蔥，但最後依然不夠用。幸樂說起最得意的事，是客人讓汽車在旁等著也要下車吃一頓，所以他們從不敢怠慢，不論是醬油、味醂還是米都絕不馬虎。牛肉也是，不論里肌還是什麼肉，全都切碎燉煮，滋味鮮美所以賣得好，但相對的賺不到什麼錢，只當作是服務社會和幫店做廣告。反正讓『牛丼』成為天下聞名的美食，就很滿足了。」

從丸之內到芝，如果用直線距離來算的話，只有五公里左右。在這麼窄小的範圍內，竟然開了一千五、六百家牛丼店，除了勞工階層之外，連上流階級的人都來吃。「幸樂」牛丼一碗二十五錢，一天可賣三千碗，是《東京朝日新聞》報導的「松月」銷量的六倍，可以想見手忙腳亂的程度。在關東大地震的契機下，掀起了牛丼旋風。

▲牛丼如今已是國民美食。（圖／記者黃士原攝）



牛丼名稱的出現

《家庭日本料理法》（大正六年）中有一篇「牛丼：自製暖和又美味好吃的牛丼」，刊載了牛丼的作法，可知此時已使用牛丼這個名字，而大地震發生時，牛丼的名稱普及，就像前面提過的《讀賣新聞》報導〈全天下都在吃的「牛丼」〉。

但是，這時期「牛飯」的稱呼還是較具優勢，地震後未久，速寫「鐵皮招牌大凡六百有餘」的《新帝都看板考》（大正十二年十二月）中畫了三十二張牛飯的招牌，而牛丼的招牌只有七張。看看飯田町一帶營業的三家店招，一家賣「牛丼」，另外兩家則賣「牛飯」。那個時代名稱用牛丼還是牛飯，全憑各家的自由，不過掛牛飯招牌營業的店還是比較多。

後來，牛丼的名字漸漸大眾化，但現在仍有大型牛丼連鎖店還是採用牛飯的名字販售。

作者：飯野亮一

譯者：陳嫻若

摘自：臺灣商務《丼丼丼丼丼：日本五大丼飯誕生祕辛！》

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