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台南善化聖興宮初一發紅包助貧困家庭　直播主林揚竣捐30萬加菜金

▲台南善化聖興宮主委、直播主林揚竣，將於大年初一在家鄉發放千元紅包給300多個貧困家庭 。（圖／聖興宮提供）

▲台南善化聖興宮主委、直播主林揚竣，將於大年初一發放千元紅包加菜金，助貧困家庭。（圖／聖興宮提供）

生活中心／綜合報導

台南善化聖興宮29日表示，身兼台南善化聖興宮主任委員的知名直播主林揚竣，將於2月1日（大年初一），在家鄉善化發放千元紅包給300多個貧困家庭，做為年節加菜金。

聖興宮透過新聞稿指出，為讓貧困家庭能過一個有人情味的農曆新年，主委林揚竣選擇在他的家鄉台南善化，以永恆天詩企業公司董事長身份獨自捐出30萬元加菜金，來幫助貧困鄉親。

林揚竣表示，每年過年前，他都秉持企業取之社會，應回饋社會的態度，對貧困家庭提供過年的年菜或加菜金，來協助貧困家庭過一個好年。

林揚竣說，去年，他提供50多萬元為台中貧困家庭購買200多份年菜，並提供加菜金，由里長協助發放；前年是捐助基金會籌辦街友年節圍爐餐宴活動；今年則是希望讓家鄉地區的貧困家庭能在年節期間有加菜金。

聖興宮表示，今年大年初一下午2時，林揚竣將偕同妻子，也是知名直播主甯皓筠（Miko）於善化聖興宮前，會同善化區公所、里長，發放每個貧困家庭千元紅包，預計將有300個家庭受惠。

對於善化地區日前傳出有確診者，為避免領紅包家庭及民眾群聚，造成疫情破口，聖興宮也強調，屆時會遵循內政部日發布的春節宗教場所集會活動防疫指引，做好防疫工作，嚴格要求現場志工與民眾全程戴好口罩，並對領取紅包者測量體溫和提供酒精消毒，若有排隊隊伍也會要求人與人之間間隔1.5公尺以上。

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