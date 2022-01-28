蔡英文召開國安會議　「確保台海和平、落實防疫、維持經濟穩定」

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

農曆春節將在周末到來，總統蔡英文28日上午召集行政院長蘇貞昌及相關部會，於總統府召開國安會議，針對烏克蘭情勢、春節防疫整備以及春節前後物價及股匯市穩定進行研商討論。會後蔡英文做出三點裁示，確保台海區域和平、面對疫情挑戰「戒慎而不恐慌」以及維持總體經濟穩定。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統於28日上午10點邀集行政院蘇貞昌院長及相關部會首長，於總統府召開國安高層會議，就「烏克蘭情勢及對因應台海情勢之影響」、「春節前後防疫措施及防疫物資整備狀況」，以及「春節前後物資、物價及股匯市經濟穩定措施」三項議題進行研商。會後總統府透過新聞稿方式說明總統三點裁示。

第一、持續密切關注烏克蘭情勢，各單位務必確保國家安全、台海及區域和平穩定。



台灣長期面對來自中國的軍事威脅與恫嚇，故對於烏克蘭的處境感同身受，我們亦支持各方對維護區域安全所做的努力。我們呼籲各方透過和平方式，加強對話與協商，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢穩定。



責請國安會邀集相關單位組成「烏克蘭情勢因應專案小組」，持續密切關注烏東情勢發展，以及對我國國家安全的可能影響。同時，與相關國家密切聯繫合作，確實掌握各項重要訊息，及時通報、妥為因應。



在年節將屆之際，國軍及國安單位務必堅守崗位，確保國家安全、社會安定、台海及區域和平穩定。



我們仍要重申，臺灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力。臺海及印太區域的和平穩定，不僅是區域內各方的共同責任，也是區域內所有人們及國際社會的共同期待。軍事絕對不是解決分歧的選項，這是放諸四海皆準的道理。



第二、落實防疫工作、確保醫療量能，面對疫情挑戰「戒慎而不恐慌」。



疫情衝擊全球已超過兩年，病毒在變種，疫情在變化，我們要以2年以來的「台灣模式」為基礎，就不同階段的防疫措施及目標，審慎評估、動態調整、超前部署。



尤其，Omicron新型變異株流行，全球疫情仍然嚴峻，本土疫情也有升溫趨勢。農曆春節期間，不免人潮流動增加，但政府各項防疫工作不會鬆懈。



目前，無論是專責病房、集中檢疫所、防疫旅館等醫療量能仍屬充裕，各項防疫物資也皆有足夠存量，疫苗、藥物也會持續到位。政府會確保醫療量能充足、保全醫療體系，請國人安心。



我要感謝所有防疫英雄，也要感謝國人兩年以來的團結防疫，面對這一波疫情挑戰，無論是從邊境檢疫到社區防疫，從各類場所到大眾運輸工具的管理，中央地方會持續通力合作，落實各項防疫工作。



我也希望全體國人，面對疫情挑戰，我們要沉著因應，「戒慎而不恐慌」。也請全體國人持續關注中央流行疫情指揮中心的防疫指引，做好各項防疫措施，儘速接種疫苗。



根據科學分析，接種三劑疫苗，將有助於大幅降低死亡率及重症率。所以，仍要呼籲所有國人，身邊還有親朋好友，尤其是長輩，還沒完整接種疫苗的，「請大家勸大家」，只要符合資格，就趕快施打疫苗。



落實防疫、接種疫苗，這是保護自己，也保護他人。讓我們一起共同提升臺灣的防疫韌性，同時也讓經濟生計維持穩定。

第三、落實春節民生物資、物價穩定措施，並密切關注國際情勢發展，維持總體經濟穩定。



我要感謝全體國人的團結打拚，讓去年台灣經濟成長表現亮眼，根據主計總處昨天發布的最新數據，去年經濟成長率上修到6.28%，創下11年來新高。行政院也採取措施，讓經濟成果與全民共享，今年，軍公教人員將調薪4%，民間業者也陸續響應，跟進調薪2%至5%。



但我們確實也面對國際通膨壓力，以及對於國內物價壓力，各部會務必繼續運用各種政策工具，確保物價平穩，減輕人民負擔，減緩國際通膨的衝擊。尤其是農曆春節將屆，以充裕供應、平穩價格為原則，請行政院督導各部會，落實春節民生物資、物價穩定措施。



同時，也請各單位密切注意春節期間國際情勢及疫情變化，必要時採取相關措施，維持總體經濟穩定。若國際情勢變化，造成股市非理性因素及失序狀況，請金管會及財政部密切注意且預作準備。也請央行密切掌握外資資金進出情況及流向，並採取妥適因應措施。