　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

與白俄高調軍演！　俄羅斯部署「12套Pantsir-S導彈系統」畫面曝

▲▼俄羅斯鎧甲（Pantsir-S）近程彈砲防空系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯鎧甲（Pantsir-S）近程彈砲防空系統。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄情勢緊張，俄羅斯不但調派大量軍隊駐紮烏克蘭邊界，還高調和白俄羅斯舉辦聯合軍演，從外媒最新曝光的畫面可以看到，俄軍正運送12套鎧甲（Pantsir-S）近程彈砲防空系統到白俄，作為軍事演練的一部分。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯國防部29日表示，作為對聯邦反應部隊訓練的一部分，目前已經向白俄羅斯部署了12套Pantsir-S近程彈砲防空系統，也有另一批俄軍正準備前往白俄。從曝光的影片可以看到，火車載運著12輛裝甲戰車，每輛戰車可載12枚Pantsir-S導彈。

俄國防部指出，Pantsir-S卸載完成後，相關人員將進入指定區域就位，並開始進行戰鬥訓練任務。此外，俄羅斯在27日已完成蘇愷35（Su-35）戰機演練，機組人員從哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk Krai）起飛後，飛行了8000公里，在中途部署期間，於中央軍區進行兩次著陸。

俄白兩國正針對聯盟軍力及應對方式進行突襲檢查，19日至2月9日的第一階段為重新部署及組織駐白俄部隊，2月10日至20日的第二階段為聯合軍演「聯盟決心-2022」（Union Courage-2022），旨在訓練抵抗外來侵略及防範恐怖主義。

►烏克蘭籲俄提出「不入侵證明」　坦言國內局勢不穩
►烏克蘭頻傳炸彈威脅！　基輔小學生課堂教認「迫擊砲、地雷」
►俄軍「三面包夾」烏克蘭　五角大廈警告：過去24hrs邊境又增兵

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
吳宗憲Sandy婚宴深情演唱！　他怒阻止：別鬧了
黃曉明baby離婚1天「秒清空彼此微博」！　斷開不演了
雞排妹PO「男助理1部位照片」全網高潮！　女粉一看嗨了
捲雙屍命案遭冤獄18年！　謝志宏獲3417萬補償
Lulu亮「誠意紅包＋手寫信」祝福吳姍儒！　圖藏1巧思
快訊／超正4伴娘出場！　吳姍儒婚宴會場曝光
LIVE／Sandy吳姍儒結婚了！　披絕美白紗同框吳宗憲
獨／基隆女第3劑打莫德納　3天後心臟爆血亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英相強生擬2月出訪日本！會日相岸田文雄　強化抗中合作

6國實驗報喜　默沙東：旗下口服藥「對Omicron有效」

女友「腿毛太長」像原始人！他嫌不衛生苦勸剃毛　直接被放生

美防長：俄羅斯有足夠能力入侵烏克蘭　拜登稱近期將向東歐增兵

與白俄高調軍演！　俄羅斯部署「12套Pantsir-S導彈系統」畫面曝

台灣獨立是最大火藥桶　中國駐美大使秦剛：可能引發中美軍事衝突

拜登到訪前夕　匹茲堡50年橋梁崩塌釀10傷！下墜45公尺變V字形

賴清德同框賀錦麗！　矢板明夫：「一個中國」神話開始破功

烏克蘭籲俄提出「不入侵證明」　坦言國內局勢不穩

英國對台灣關注提升　國會外委會可望2月訪台

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

英相強生擬2月出訪日本！會日相岸田文雄　強化抗中合作

6國實驗報喜　默沙東：旗下口服藥「對Omicron有效」

女友「腿毛太長」像原始人！他嫌不衛生苦勸剃毛　直接被放生

美防長：俄羅斯有足夠能力入侵烏克蘭　拜登稱近期將向東歐增兵

與白俄高調軍演！　俄羅斯部署「12套Pantsir-S導彈系統」畫面曝

台灣獨立是最大火藥桶　中國駐美大使秦剛：可能引發中美軍事衝突

拜登到訪前夕　匹茲堡50年橋梁崩塌釀10傷！下墜45公尺變V字形

賴清德同框賀錦麗！　矢板明夫：「一個中國」神話開始破功

烏克蘭籲俄提出「不入侵證明」　坦言國內局勢不穩

英國對台灣關注提升　國會外委會可望2月訪台

早上刷牙先看「舌」！　中醫師示警：有6特徵代表身體出問題

睽違9年重返球場接重任　哈孝遠曝打動原因：絕對不是薪水

蔡英文談蔣經國抗中保台　邱毅批蔣萬安「不知所云、怯於為祖父辯護」

英相強生擬2月出訪日本！會日相岸田文雄　強化抗中合作

灰熊救世主轟30分大三元　莫蘭特賞爵士悲情4連敗

脫女學生衣服性侵戲遭轟！《殭屍校園》預告破千萬　大尺度列18禁

鄭中基聯手吳君如　調教「偶像男團成員」當喜劇接班人形象全失

吳宗憲婚宴深情演唱...王偉忠「你煩不煩」　怒阻止：不要鬧了

連假第一天「菜頭大解放」ㄎ一ㄤ翻肚　高加索→諧星仰頭露小牙齒

挑食二哈盯飼料30秒拒吃　「低頭定格禱告」網笑：以為按到暫停鍵

她在墓地「撿到外星人」！屍體做成木乃伊...23年後揭真面目

國際熱門新聞

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

美軍F-35C撞航母墜入南海　驚人影片曝光

女學生偷200元衣服　老闆當場剪破她胸罩

手機一堆不明來電　女回撥中了5億元

裝完牛後扮成虎！商場12生肖公仔竟是同一隻

SpaceX公司火箭「獵鷹9號」殘骸將撞擊月球

人妻簽約狂啪陌生男　尪在看更賣力

小狗嘴中叼斷腳　泥地挖出女模腐屍

趙立堅回應賴清德同框賀錦麗：台灣哪來什麼副總統

打滿2劑疫苗「長期新冠」風險大降50%！

法國10歲男童陳屍行李箱　母被捕

米妮「穿褲裝」慶巴黎迪士尼30週年惹議

WHO執委會美英日多國挺台灣　中國抗議挑戰一中

更多熱門

相關新聞

烏克蘭籲俄提出「不入侵證明」

烏克蘭籲俄提出「不入侵證明」

俄羅斯陳兵烏克蘭邊界之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天呼籲俄羅斯證明其未打算入侵的主張，坦言國內局勢不穩是最大危險。

他婚禮完奔熟女按摩　回家砍死嫩妻

他婚禮完奔熟女按摩　回家砍死嫩妻

拜登：俄羅斯2月很可能入侵烏克蘭

拜登：俄羅斯2月很可能入侵烏克蘭

烏克蘭小學生課堂教認「迫擊砲、地雷」　

烏克蘭小學生課堂教認「迫擊砲、地雷」　

烏克蘭母「學當狙擊手」廚房藏滿彈藥

烏克蘭母「學當狙擊手」廚房藏滿彈藥

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭白俄羅斯軍演

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

吳姍儒婚宴會場曝光！　超正4伴娘出場

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

無名最早網紅正妹是她！14年後超狂現況曝光

超萌小小彬、樂樂長大了！10年後依然沒歪掉的童星

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面