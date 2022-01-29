與白俄高調軍演！　俄羅斯部署「12套Pantsir-S導彈系統」畫面曝

▲俄羅斯鎧甲（Pantsir-S）近程彈砲防空系統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄情勢緊張，俄羅斯不但調派大量軍隊駐紮烏克蘭邊界，還高調和白俄羅斯舉辦聯合軍演，從外媒最新曝光的畫面可以看到，俄軍正運送12套鎧甲（Pantsir-S）近程彈砲防空系統到白俄，作為軍事演練的一部分。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯國防部29日表示，作為對聯邦反應部隊訓練的一部分，目前已經向白俄羅斯部署了12套Pantsir-S近程彈砲防空系統，也有另一批俄軍正準備前往白俄。從曝光的影片可以看到，火車載運著12輛裝甲戰車，每輛戰車可載12枚Pantsir-S導彈。

俄國防部指出，Pantsir-S卸載完成後，相關人員將進入指定區域就位，並開始進行戰鬥訓練任務。此外，俄羅斯在27日已完成蘇愷35（Su-35）戰機演練，機組人員從哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk Krai）起飛後，飛行了8000公里，在中途部署期間，於中央軍區進行兩次著陸。

俄白兩國正針對聯盟軍力及應對方式進行突襲檢查，19日至2月9日的第一階段為重新部署及組織駐白俄部隊，2月10日至20日的第二階段為聯合軍演「聯盟決心-2022」（Union Courage-2022），旨在訓練抵抗外來侵略及防範恐怖主義。

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