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「眼鏡配一副噴2萬」他喊超值得　內行曝：真的不能省

▲▼ 眼鏡行（圖／記者劉維榛攝）

▲鏡框從品牌、材質，價位落差很大。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「 你願意花多少錢配眼鏡？」一名網友透露，靈魂之窗只有一對，因此能接受眼鏡配好一點，就算價格要2萬也OK，「鏡片的品質跟驗光的技術，反而是我最最在意！」文章引發討論，內行突破盲點直呼，通常貴得是鏡框，「通常鏡片有上限，但鏡框沒上限！」

一名網友在PTT發文表示，讀書時期因手頭不寬裕，光是一副3000元的眼鏡就覺得很貴，如今出社會賺錢，各種負擔加在身上，卻讓他猛然一想「會有一種眼睛要用一輩子，所以眼鏡要配好一點的，對眼睛才好。」

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對此，原PO認為，「鏡片的品質跟驗光的技術，反而是我最最在意，要我花一至兩萬配好一點的眼鏡，我願意，而且只要度數沒變，其實眼鏡可以戴很久。」最後他也好奇拋問，「大家願意花多少錢配眼鏡？」

文章曝光後，內行建議先去眼科驗一下，「通常鏡片有上限，但鏡框沒上限，驗光技術也很重要，對我來說眼鏡很重要，所以不會設預算」、「同意，想想你手機花多少錢又只用多久，花在身體健康比較重要，我去配眼鏡前，我是都會去眼科那裡先驗」、「看驗光和配鏡片技術，用不好或比較差的鏡片，戴起來會暈」、「一分錢一分貨，頂多能省鏡框，其他的不能省」、「度數太深也沒辦法多便宜，眼鏡行的優惠都是給度數淺的」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲許多網友都接受配對一點的眼鏡。（圖／翻攝PTT）

留言串中，有網友分享配眼鏡的預算，「剛配完，配了兩副7000跟10000，先選框在選鏡片，好看的框真的很貴」、「 我框就14000 ，你參考」、「4000～5000吧，然後一年換一支」、「我都是配3000～4000的，反正只要沒被我壓壞都可以戴很久」、「昨天花不到1500，正好配了兩副 ，有買一送一優惠」、「我鏡片就配7000了，我是盤子」。

另有鄉民持不同觀點，「眼鏡配到破萬不如雷射」、「不如花錢去做雷射手術，一勞永逸」，底下則回應「不是每個人都適合雷射」。

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