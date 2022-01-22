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虎年換氣場就靠「眼鏡」！JINS祭出「春節5大優惠」　再抽6萬現金大紅包

▲▼虎年,新年,春節,眼鏡,墨鏡,快時尚,JINS,鏡片。（圖／JINS提供）

▲陪伴消費者迎接虎年，JINS祭出5大優惠幫粉絲打造新氣象！（圖／品牌提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

迎接象徵衝勁十足的虎年，今年過年更是要從裡到外為自己打造全新姿態，精神抖擻地邁向一年之初！對於時尚潮人來說，除了新衣新褲之外，不能缺少的就是近年崛起的時尚單品「眼鏡」，戴上後就能一秒提升氣場，甚至秒變從未想像過的時尚、文青或復古風格！趁著日系時尚眼鏡代表品牌「JINS」的新春優惠，一次帶走多副眼鏡，在新的一年不僅能隨換隨變俐落造型，還能享現折優惠、折扣好康，同步再抽六萬現金大紅包、HomePod和AirPods！

自從日本人氣眼鏡品牌JINS紅到台灣以後，一躍成為時尚配件的眼鏡，擺脫過去只有視力不良才需配戴眼鏡的刻板印象。除了讓眼鏡族不用刻意打扮就能隨性轉換氣場，就連沒近視的人也都擋不住潮流的腳步搶著配戴！近日JINS終於公布「期間限定5大驚喜」，無論想換科技感爆棚的透明鏡框，或是經典不敗的復古大方框，終於不用取捨，把握機會一次把多種風格通通「戴回家」。

JINS春節「5大掃貨時間點」搶先筆記！
門市優惠
驚喜第一重
1/22(六)～2/6(日)期間，只要到JINS門市購買2支眼鏡或墨鏡，再追蹤「JINS Taiwan」IG粉絲團，就有機會爽抽人人都想要的6萬現金大紅包、果粉潮愛的AirPods與HomePod／mini，以及JINS濾藍光眼鏡、7-11禮券、JINS折價券和JINS文創小物等，讓JINS幫大家開啟新年好運。

驚喜第二重
春節假期1/29(六)～2/6(日)，JINS門市加碼推出購買2支眼鏡或墨鏡現折666元（Outlet店墨鏡、盒裝商品、半價商品除外），自己配2副或揪朋友一起都超划算！此外，指定商品也有8折優惠！以及現場配鏡並升級濾藍光鏡片，再享鏡片9折（優惠不併用），讓JINS持續守護大家的用眼舒適度。

▲▼虎年,新年,春節,眼鏡,墨鏡,快時尚,JINS,鏡片。（圖／JINS提供）

▲從日本紅到台灣的JINS，新年度再次回應粉絲的期待，推出春節優惠好康。

線上優惠
驚喜第三重
準備好錢錢但抽不出時間到門市的JINS粉絲，1/28(五)～2/6(日)期間還可直接在線上通路momo、PChome、蝦皮購物、博客來和Yahoo獨享「專屬新年優惠」！包括特定光學眼鏡/濾藍光盒裝眼鏡優惠990元起、旅行墨鏡1288元起，被許多JINS粉絲大讚實用的 SWITCH一鏡兩用眼鏡也只要2022元起，經典人氣動漫EVA福音戰士聯名眼鏡也祭出8折起優惠，是腦粉絕對要把握的難得機會。

驚喜第四重
為期長達10天的線上優惠，其實在1/21(五)就會悄悄開打。看到優惠就心癢的JINS粉筆記起來，因為限量的新春福袋第二彈「虎袋」會在1/21(五)獨家於線上搶先販售！售價3466元的「虎袋」內含一副墨鏡、一副光學眼鏡兌換券以及眾多幸運好禮，總價值最高6500元，搶到直接就現賺一波。

全新鏡片上市
驚喜第五重
賦予眼鏡時尚潮流氣息之餘，對於配戴者舒適度也同等重視的JINS，陸續也推出多款機能鏡片。近日趁著春節期間，JINS再度推出新鏡片——日製薄型雙面非球面鏡片！這款新鏡片的特點在於，會比一般非球面鏡片更輕薄，讓重度近視一族在新的一年跟厚重鏡片說「慢走不送」，同時還能依據度數自動調整鏡片弧度，避免視線扭曲、模糊，讓望出去的視野更加清晰自然。大大加分的點還包括，從外人角度看起來，配戴者的眼睛也不會因為折射率變小，搭配各式流行鏡框，讓人看起來倍增活力與自信。

來自日本潮流設計的JINS，不定期與知名IP聯名，同時也擁有日本職人打造的獨特鏡框，讓鎖定不同風格與機能的消費者，只要到櫃上逛過一輪，都能找到命定款式，鎖定CP值最高的入手機會，在虎年重新塑造炯炯有神的個人風格與清晰視力。

►過年穿「發財褲」福氣超滿

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