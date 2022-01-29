從小「抽屜就被翻」！他無奈沒隱私...遭媽嗆：見不得人嗎？

▲原PO的東西常被媽媽亂翻。（示意圖／取自Pixabay）

記者謝欣辰／綜合報導

大家應該都有東西被爸媽亂翻的經驗，雖然有時知道對方是出自於關心，但還是會希望能保有一些隱私。一名網友就在《爆怨2公社》發文表示，他媽從小就會亂動他的東西，每次質問對方，就會遭回「我是你媽」，讓他很無奈，不知道是自己太小題大作，「還是大家的爸媽都會這樣？」

原PO表示，「從小我媽就很神經質，而且常亂動我的東西」，每次他心生不滿而向對方表達心中感受時，媽媽都會回說「我是你媽，為什麼不能管你」，讓他覺得很無奈，婚後也因此租屋在外。

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然而，原PO即便租屋在外，還是有一些物品、玩具、衣服是放在老家的，幾天前他回家一趟，「竟然發現書桌的抽屜裡被翻過！」他當下立刻質問媽媽，怎料對方除了否認，還反諷他是不是藏了什麼見不得人的東西。原PO無奈稱，還好媽媽沒翻到他的色情光碟；而他也好奇，到底是他太小題大作，「還是大部分的爸媽也都會這樣？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「這就是親情勒索」、「就是個控制狂」、「直接給媽媽看光碟封面，她就會不好意思再翻了」、「我爸也是差不多，什麼都要管」、「這又沒什麼，不用藏」、「那麼喜歡翻，我會故意買一堆情趣用品每個地方都放，光碟隨便丟」。