老公帶人回家「浪叫穿牆」　她睡隔壁崩潰：後悔結婚！網刷三觀

▲老公帶「男友」回家啪啪太大聲，原PO超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「我曾以為嫁給男同志是個好選擇！」一名女網友透露，原本不打算結婚，但媽媽頻頻喊話希望她有個伴，巧合的是，原PO認識一名男同志，同樣也為了要給長輩一個交代而苦惱，一拍即合之下，兩人決定假結婚，說好婚後各玩各的，如今原PO後悔不已。

一名女網友在《匿名公社》表示，婚前交往幾任渣男友，下慘被傷得很深，因此早已對愛情、婚姻完全沒有憧憬，無奈媽媽生病後，一直希望原PO找個伴，就算沒生小孩也沒關係，只要有個歸宿陪伴一生就好。

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恰巧，原PO認識一名男同志，兩人對於「給長輩交代就好」的觀念也一拍即合，因此索性選擇假結婚，婚後互不干涉，各過各的生活，無奈事與願違，「現實狠狠地給了我一巴掌，告訴我什麼叫異想天開。」

原PO緩緩道來，新婚沒多久，老公就把男朋友給帶回家，激戰過於猛烈，「帶回家做我忍不了，尤其晚上明明我睡隔壁房間，還無視我浪叫的那麼誇張。」

怎料原PO提出抗議後，老公就會動手動腳，「只要我稍微不滿，他就吼我，有次我跟他吵得很凶，他直接就甩了我一巴掌，吼我管什麼管。」

原PO欲哭無淚直呼，本以為嫁給男同志，就免於被媽媽催婚，殊不知人生更悲慘，「我真的很後悔沒老實跟母親坦誠我是單身主義，而選擇了另類方式騙了她，也害慘了自己。」

神扯故事曝光後，底下網友刷新三觀直呼，「直接離婚不是很好？」「可以告，還可以拿賠償離婚」、「真有勇氣做這樣的嚐試，現在請神容易送神難，只能訴請離婚回歸正常生活再打算吧」、「隔音做好一點，或者改裝潢，彼此不照面吧，既然是給父母一個交代，何必住在一起，父母會天天上門檢查嗎」、「這樣結婚老了一樣沒有伴，還反而多一個人要養」。

▼原PO非常後悔假結婚。（圖／翻攝匿名公社）

