北漂妹「第一劑還沒打」　媽發飆：過年不准回來！網風向一面倒

▲下週五，將湧現春節返鄉人潮。（圖／記者呂佳賢攝）



網搜小組／劉維榛報導

即日起，出入夜店、酒吧與舞廳等12場所，須出示「接種2劑疫苗」且滿14天的接種紀錄。不過有女網友哀號，最近老媽狂打電話來轟炸，表示「沒打疫苗過年不要返鄉！」原PO嘗試查詢1922疫苗預約平台，結果第20期只提供追加劑施打，讓原PO求問該如何是好？

一名女網友在異地工作，她20日在PTT傻眼直呼，自己屬於「不相信疫苗那派的」，意味著她連第一劑COVID-19疫苗都還沒接種。眼看過年將到，而媽媽卻比原PO還緊張，頻頻打電話來警告「沒打過年不要回家！」

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此話一出，讓原PO傻眼三條線求助，「現在平台又只給第三劑預約，怎麼辦？回不去了嗎？」

文章貼出後，結果網友風向卻一面倒，「很好啊，有理由不回去了」、「貼三劑莫德納確診國內外案例，以及大聲唸三次給她聽 疫苗只是防重症！不要以為打疫苗就等於不會確診」、「不要回去，不然你就是破口」、「回去是要發紅包的話，就照她的意思不回去」、「那你就跟你媽說，今年要包的36000紅包我就省下來囉」、「不要回去，不然萬一有事全家都會怪你」、「別回去還省紅包跟交通費，超賺好嗎」。

▲民眾搶打追加劑。（示意圖／記者林敬旻攝）

事實上，除了原PO的案例，還有一些民眾是因懷孕而錯過施打第一或二的狀況，對此，指揮中心發言人莊人祥回應，第20期預約平台僅開放第三劑施打，至於第一與第二劑部分，民眾可赴隨到隨打的接種站接種，之後中央也會請各縣市，針對開放前兩劑施打的醫院，來提供施打的場所。