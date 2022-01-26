苗博雅「反台北通」被抓包蒐集個資　柯文哲：講別人講到自己被批評

記者蘇晏男／台北報導

台北市社民黨議員苗博雅發起「拒絕強迫推銷台北通」連署，批台北通原有個資隱私及數位足跡等疑慮，卻陸續將市府市府提供的公共服務「綁進台北通」，是強迫市民註冊，但被網友反控自己才在連署題目中，蒐集民眾個資。對此，台北市長柯文哲26日酸，「講別人齁，講到最後自己反而被批評。」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

有網友在PTT八卦版發文，指在苗博雅的連署表單中，須提供google帳戶、電子郵件、姓名、手機號碼、身分證字號等。說明欄顯示，「資料用途僅作為問政遊說，確認是由真人連署，確保您的連署效力與此連署公信力，並避免他人質疑灌票或冒用身分之可能性。不會對外提供。」。對此，有網友就批評苗博雅作法打臉自己

柯文哲26日下午在北市防疫記者會上被問到，市長最近強推台北通，但有議員發起拒絕強迫推銷連署，不過卻接到施壓電話，另還有市府人員抱怨，部分市府公務運作系統也改採台北通，認為操作混亂又有個資疑慮。

「台北通概念不是我發明的。」柯文哲表示，是當年去愛沙尼亞時，該國國務卿向他們提出e化的經驗。台灣是「山也APP，海也APP」，每次下載一個APP，如果需要實名制，就要重複輸入一大堆資料，所以愛沙尼亞有一個實名制的「入口」，可以在那確認相關資料後，以後不管哪個APP要用，就可以連過去。

柯文哲指出，住次申請中央疫苗護照要輸入身分證字號、護照號碼、戶口名簿號碼，有時候還要用自然人憑證，「老實說，你要問我戶口民簿號碼，我還不曉得咧！」可是在台北通，他已經有實名認證過後，有介接戶政資料，就不用重複輸入這些東西。

接著，柯文哲表示，議員有心要炒作，後來才發現，天啊！你自己才在蒐集人家個資，「我猜這在PTT已經被打翻了」。柯也指，還有說，如果你要接受到XXX議員的問政資料，這一看不就是蒐集資料嗎？「常常是這樣，講別人齁，講到最後自己反而被批評。」

柯文哲強調，台北市政府不管怎樣還是個政府，有資料治理委員會，且也因應這問題，第一，短期台北市資料治理委員會會成立工作小組，會再檢視一遍目前台北通的運作；第二，北市已經下令要申請ISO，由國外第三方來檢測我們個資有無問題，會取得國際認證。

柯文哲又說，台北市政府有一定的標準、水準，不要老是懷疑東懷西的，「結果妳自做的，天啊，人家還說妳是在蒐集各資。」