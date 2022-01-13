分手不甘心！廚師追砍女友媽媽8刀奪命　二審判刑15年半

記者蔡怡萍／台南報導

台南一名在火鍋店工作的廚師，因不滿女友提分手，竟持鋼刀潛入女友住處樓梯間躲藏，被女友媽媽發現後持刀刺殺對方，造成女友媽媽失血過多死亡，聞聲而至的女友祖母也被出拳攻擊受傷。高等法院台南分院判決該名廚師犯殺人罪，處有期徒刑15年，傷害罪有期徒刑8個月，應執行有期徒刑15年6個月，不得易科罰金。

▲廚師不滿女友提分手，兇殘追砍女友母8刀致死，台南地院判刑15年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這名冷血廚師與女友為火鍋店同事，日前發生感情糾紛，該名男子在2021年3月16日就曾以通訊軟體傳送「妳堅持想結束，我就毀掉，妳敢賭嗎」、「妳只有繼續的餘地，想結束拿命來換」、「今天鬧這麼大是因為誰，非要走到我拿刀砍妳不可嗎」等等恐嚇的內容，女友心生畏懼而報警協助。

同月25日，男子不耐女友持續避不聯絡，遂持鋼刀前往女友住所，女友母親恰巧撞見埋伏於樓梯間的男子，男子因為女友母親曾反對兩人交往而心生不滿，持鋼刀刺殺對方，甚至對方受傷逃跑後還繼續追砍，導致失血過多死亡。女友祖母聽見驚叫聲出房察看，也被男子出拳攻擊頭部受傷。

▲廚師不滿女友提分手，兇殘追砍女友母8刀致死，台南地院判刑15年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而女友見狀欲報案，男子卻持刀抵住女友頸部威脅並搶走手機，跳針說「這一切都是妳逼我的」，女友苦苦哀由後才得以通報救護車，並趁隙報警，警方在40分鐘內將男子逮捕歸案。

男子被逮後坦承犯行，還直言因為女友母親反對兩人交往而心懷恨意，撞見對方時腦中不斷出現「他X的我要殺了他」的念頭，於是兇殘追砍8刀，還阻擋女友報警求救，造成失血過多送醫不治。

台南地院一審檢方認為太輕，再行上訴，二審法院審酌男子無前科、有精神相關疾病，且犯後有後悔與賠償之意，判男子殺人罪，處15年有期徒刑，合併恐嚇、侵入住宅、傷害等罪行，應執行15年6個月，不得易科罰金，其他上訴駁回。