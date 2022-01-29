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加完班一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了：愛情婚後再培養！網罵爆

▲情侶,夫妻,情人（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲與主管一夜情，結果懷孕了！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

「我想為自己也為孩子努力一次！」一名女網友透露，35歲主管被女友劈腿，某日加完班，主管開口想吃居酒屋，怎料當晚兩人酒酣耳熱之下發生一夜情，事後原PO發現懷孕了，主管願意負責任並開口求婚，讓原PO既錯愕又猶豫，「我之前就一直很欣賞他，也很崇拜他」，因此決定放手一搏與主管先同居試婚。

一名33歲女網友在Dcard表示，目工作是高階主管的助理，跟了對方好多年有崇拜感，儘管他老是擺著一張臭臉，但其實是個愛開玩笑的人，眾同事之中，也只有原PO敢鬥嘴嬉鬧，而主管也有女友，原PO也從來沒有踰矩的想法。

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怎料半年前，原PO便聽聞，主管遭女友劈腿而恢復單身，而某天原PO加班完，當時就僅剩他與主管兩人在公司，於是主管主動提及一起去居酒屋，吃飯過程中他才緩緩道來，女友才分手三個月就閃婚，讓他感到萬分痛苦，還頻頻自問「我哪裡不好？」

酒精催化作用下，兩人當晚發生了一夜情，劇情甚至猛速展開，原 PO一陣子後發現有孕了，她鼓起勇氣告訴主管後，主管竟直接提議結婚，也掛保證會真心對待原PO母子倆。

一夕之間要成為人妻與人母的消息，讓原PO感到很不真實，況且兩人僅是上司與下屬的身分，根本沒愛情基礎可言。而主管認為，愛情可以等結婚後再慢慢培養，甚至想趕快與原PO爸媽見面提親，更強調相信原PO的人品，「也相信是老天爺的安排」。

聞言，原PO直言被沖昏頭，「所有的條件看上去都很好，但我心裡就是很不安，我應該相信他，也相信自己一次嗎？」深思一番後，原PO要求主管能搬來租屋處，「也算是試婚，等孩子生下來再結婚也可以。」而主管也相當積極，承諾會盡一切努力，直到原PO點頭結婚為止，也會一邊去看房子，當作未來結婚新居。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友熱議 。（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，多數網友認為要三思，「感覺他是因為前女友閃婚打擊太大，才說跟妳結婚，有種在跟前女友較勁的感覺，沒有愛真的不要賭吧，孩子還小，沒打算生還來得及」、「感覺他就只是要找一個替代品」、「拿自己的人生賭就算了，現在是打算輸了連孩子的人生...一起賠進去嗎」、「私底下沒有相處過，你怎麼知道他上班跟自己在家是一樣的」。

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