心軟「借朋友20萬」還賭債！　他討錢竟被提告恐嚇

▲好心借朋友20萬元，他過年前討錢，竟被翻臉提告。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在爆料公社表示，他有一位朋友A日前上門借錢，說因為賭博輸了需要20萬元還錢，最初他聽了非常生氣，也打算拒絕，後來在對方的不斷拜託下，才心軟決定幫忙，沒想到事後朋友A不但不還錢，甚至拿他的「抱怨」訊息到警局提告恐嚇，讓他非常心寒。

原PO在爆料公社感嘆，有一名朋友A幾個月前向他借了幾千元，原本以為對方是臨時缺錢，就借對方應急一下，直到上個月朋友A又突然開口要借20萬元，他詢問為何需要這筆錢，朋友A才坦承「賭博輸了，需要還錢」，讓他聽了超級生氣，並嚴詞拒絕。

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▲原PO遲遲等不到朋友A還錢，氣得跟其他人抱怨幾句，結果竟被朋友A提告恐嚇。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

過了幾天，朋友A讓老婆出面哭訴，希望他可以幫忙最後一次，加上對方答應過年前會償還，他才心軟決定幫忙，沒想到後來他遲遲等不到對方還錢，氣得跟其他人抱怨幾句，不料這些話傳到朋友A後，朋友A竟然拿對話截圖到警局要提告他恐嚇，讓他哭笑不得。

原PO最後說，「真的對我的朋友很失望，想說快過年了，不想弄得那麼難看」、「奉勸其他人真的不要輕易相信朋友，好心借錢，還要被提告，我也是無言了」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「家人、兄弟姐妹 、親戚都一樣，何況朋友，不要有任何金錢借貸，講到錢傷感情」、「這是什麼鬼啊，欠錢的比較大」、「太誇張了，第一次聽到借人家錢還要被告，笑死了」、「這是什麼朋友，幫助他還要被這樣回報」。

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