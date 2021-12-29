運將載癌嬤就醫不收車資還借3千！以為遭騙報警...真相令人悲傷

▲陳姓計程車司機接客接到癌末阿嬤後，不但不收阿嬤千元車資還借她3000元，事後阿嬤無消無息，才得知阿嬤已經因病死亡。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）



記者劉昌松、林冠吟／台北報導

新竹一名陳姓司機，今年11月間載著一名罹患癌症的陳姓阿嬤前往台北馬偕看病，2人在閒聊的過程中陳男得知阿嬤沒錢看病，表示相當同情，不僅不收阿嬤高達上千元的車資，還將身上所有的3000元現金全數掏出，要借給阿嬤看病，不料阿嬤自此以後便再無消息，讓陳男認為自己被騙，怒提出告訴。但檢察官調查後卻發現，阿嬤早已因病去世，全案不起訴。

陳姓計程車司機今年11月，在路上看見一名70餘歲的陳姓阿嬤在路上攔車，陳男見狀便上前接客，2人在閒聊過程中，陳男因而得知阿嬤罹患癌症，要前往台北馬偕看診，由於部分診療項目需要自費，讓她無力負擔，覺得相當無措；陳男聽了阿嬤的說法後，對阿嬤的遭遇感到相當同情，陳男不僅免了阿嬤當天高達上千元的車資，待到達目的地後，陳男還掏出自己身上的3000元現金，要來借給阿嬤作為支付醫療費用，讓阿嬤相當感激，並對陳男表示一定會盡快還錢。

不料錢借出去後，陳男才想起他根本不知道阿嬤的身分，擔心自己慘遭詐騙，趕緊報警處理，警方獲報後循線調閱監視器畫面後，查出阿嬤離開馬偕時是搭乘捷運離開，進而從相關資料中，釐清阿嬤的身分；案件轉至地檢署偵辦後，檢警調查後卻進一步發現，借錢的陳姓阿嬤在今年12月間因病去世，認為這或許是阿嬤無法將欠款還給陳男的理由之一，因而對阿嬤採取不起訴處分。