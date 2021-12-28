人緣差竟收到「朋友關懷」！下秒一句話逆轉...他心寒氣炸

▲人緣不太好的原PO突然收到同學關懷，下秒卻心寒氣炸。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者謝欣辰／綜合報導

收到很久沒聯絡的朋友訊息，真的都不是好事嗎？有位網友在《爆怨公社》表示，突然收到許久沒聯絡，也不太熟的同學關懷訊息，本來還很感動，沒想到下秒同學一句話，讓他當場切心。

原PO表示，自己在學校人緣並不好，但沒想到畢業後，那些在班上沒多熟的同學「密我居然是跟我借錢？」原PO說道，第一個說要繳電話費就借了3000，之後還想繼續借更多，第二個則是借200塊還不夠，還要加吃飯錢，原PO斷然拒絕，「而共同點都要求用匯款的方式，無法當面到現場借或親筆寫借據」。

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原PO心寒說道，原本收到同學關心近況的訊息覺得很暖，沒想到一開口卻是借錢，第一次是看在同學一場才借，但借了錢就是送出去，「不會有第二次了，直接說沒錢就好」，這種行為也讓原PO徹底切心，「如果我對你們來說只剩提款功能，真心希望你們不要密我」。

貼文一出，網友們紛紛有同感，「不借我失去了朋友，借了我失去了錢跟朋友」，「朋友？錢才是你的朋友，你需要時他馬上出現，你不需要時，默默地陪著你...PS:人類這種朋友，我剩沒幾個，所以很輕鬆」，「借錢的時候可以排除萬難，還錢的時候都是各種意外，甚麼家裡有事情用錢啊～公司遲發薪水阿～會計算錯帳之類的」。