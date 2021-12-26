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開奧迪卻討90元停車費！車主求刪文：做公益「要找客人贊助」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

▲奧迪車主一行人以公益活動之名，跟原PO要90元停車費。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

網搜小組／鄺郁庭報導

「傻眼當下，他們就這樣離開了。」一名男網友發文表示，他在大賣場停車場被求助，有小姐希望借90元繳停車費，當下他毫不猶豫地解囊。意外的是，原PO發現對方根本是一群人，便上前詢問還款方式，對方卻說他們是在賣場辦活動、不能花到自己一毛錢。原PO因為太傻眼，只來得及拍下車子的照片存證，就有網友看了不禁翻白眼，直批「開奧迪繳不出90停車費？」

「（在）大賣場過了聖誕劫，5位先生小姐付不出90元停車費，故事是這樣…」這位男網友在臉書《爆料公社(官方粉專專屬)》指出，當時有位小姐很緊張的跑來求救，聲稱自己手機沒電、身上沒帶零錢，是否能借她90元繳停車費。原PO心想人在外總有緊急的時候，沒再多想就直接掏錢，並把電話留給她，對方則承諾會聯絡。

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沒想到，女子要離場時，原PO才發現對方根本不是一個人，而是一群人，就忍不住上前詢問90元的還款方式，接下來的答案讓他超級傻眼，「她給我的回答是，他們是在大賣場辦活動的，主要目的是讓來大賣場的人感到快樂，但是不能花到自己的任何一毛錢。」原PO不禁納悶心想，「可是這樣我一點都不快樂啊！」結果就在這傻眼一瞬間，一行人就這樣開著車離開了。

男網友事後詢問了大賣場，「他們說不認識這些人，也沒辦類似的活動」，也貼出對方要開著車離去前的照片。事情一出，許多網友看到照片後，翻白眼開批，「開奧迪還需要客人的贊助！？我整個黑人問號」、「窮到開奧迪，為什麼我窮到只能騎一台十幾年機車而不是奧迪」、「原來奧迪要這樣才能買到。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

▲車主事後訊息原PO致歉，並再次說明，但網友仍不買單。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

話題在《爆料公社》發酵後，就有聲稱車主的人私訊原PO，解釋當天是做愛心活動，「今天的行為要求是完全公益性質，所以連停車費我們也要找客人贊助」，說自己願意還錢以示歉意，「跟您要這筆錢的小姐，是我們另一台車的組員，我開的這台奧迪是我按對講機，停車場管理員贊助我離開的。」接著車主提出請求，「因為沒有碼車牌，我接收到很多親友關心，看您是否能幫我協助刪文？」

私訊內容一出，網友們更是不買帳，並點出這跟開什麼車、借多少錢都沒關係，「一開始直接講公益不就好，在那邊手機沒電沒零錢」、「拿公益之名，行詐騙之實，90元不是大錢，但是感覺不爽就是不爽」、「還是不懂為什麼公益要扯手機沒電？沒有零錢還扯要讓人快樂卻根本懷疑人生」、「說謊吧？管理員怎麼可能贊助他們車資」、「不是90元的問題，是這種方式跟理由，根本濠小到令人無法接受。」

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