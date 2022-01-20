新北市開第一槍！1／24重啟「區間測速」　優先執法3路段曝光　

▲新北市北宜公路要重啟區間測速 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

區間測速在2021年間因設備遭質疑資訊安全疑慮而全面停用，停用路段的交通意外卻有增加的趨勢，交通部在去年底公布區間設備資安檢測要求，各地方政府確認無疑慮可自行恢復執法，新北市是第一個恢復區間測速的縣市，將在1月24日重啟，優先路段為「新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2-32.2K」。

新北市在執行區間測速以來，北宜公路19-23.1K、新店區環河路及台64線中和段，2019、2020年實施期間，違規率下降9成、事故最多減少近5成，防制成效相當良好。但2021年因設備遭質疑資訊安全問題全面暫停使用，停用路段交通事故卻有增加趨勢。

▼新北市將優先恢復台64區間測速 。（圖／記者陳以昇翻攝）

尤其北宜公路110年發生9件死亡事故，較去年4件增加125%，均發生於未實施區間路段，觀察事故發生情形多為未依規定讓車、失控自撞山壁、衝到對向車道或翻落邊坡等，多與速度有關。

新北警方為了防範事故發生，運用13處固定式測速照相設備，及23處移動式測速照相點位加強超速取締，2021年共取締1萬7000多件，同時增加機動巡邏實施交通稽查，但跑山車友會成立「掃雷小組」，沿線巡查執行測速點位並互相通報減速行駛，通過後再加速，導致成效有限。

▼新北市新店環河路要恢復區間測速 。（圖／記者陳以昇翻攝）

交通部2021年12月底，公布區間設備資安檢測要求，各地方政府確認資訊安全無疑慮後可自行公告恢復執法。新北警方已全面檢視區間設備，並請台灣商品檢測驗證中心（ETC）辦理資料流向分析，結果證實無不明資料傳輸，符合交通部資安規範。

新北市將領先其他縣市重啟區間測速，將在過年前1月24日恢復執法。優先實施路段為「新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2-32.2K」，其中北宜公路分析近10年事故數據，26.2-32.2K事故發生較多，將規劃該段優先實施，其他路段易超速肇事地點，則以固定式及移動式測速照相加強速度管理。

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