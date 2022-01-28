立院表決總預算案「爆核食解禁插曲」終三讀　國民黨團：過年別談核食

▲立法院臨時會今審查中央政府院算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會院會今（28）三讀通過中華民國111年度中央政府總預算，對政院提出的2兆2784億元總預算，減列約270億元。而今天表決過程中，一度因民進黨立委郭國文喊話解禁福島食品，導致議事中斷，直到民進黨團總召柯建銘代為道歉才繼續表決。對此，國民黨團總召費鴻泰向政院喊話，過年期間不要談核食，應趕快把雞蛋補足。

立法院臨時會28日三讀通過中華民國111年度中央政府總預算，對政院提出的2兆2784億元總預算，經扣除公務員調整待遇163億元後，其餘2兆2621億元，統刪270億元，刪減率1.19%。

國民黨團全體立委於議場前召開記者會，費鴻泰指出，此次總共刪減270億預算，其中針對1450橫行，政府用人民的錢洗人民的腦，國民黨團在宣傳費用刪減30%，呼籲行政院及各部會不要拿人民的錢做黨的事情，政府應把錢用在刀口上，尤其現在很多人失業、放無薪假，應好好思考如何幫助他們。

費鴻泰指出，這次臨時會，民進黨一度要將地制法逕付二讀，最後遭國民黨團擋下，呼籲民進黨若要修地制法，應由下而上，並將國土規劃、財政收支劃分做整體考量，不能因人設事。

臨時會的最後一天，一度發生解禁福島食品的插曲。民進黨立委郭國文上午發出新聞稿，公開呼籲開放福島等五縣市食品解禁，引發藍營質疑政府將宣布福食解禁突襲全民，佔領主席台杯葛議事，使總預算案一度卡關，直到下午3點半，由柯建銘出面為郭國文發言所引發的誤會道歉後，朝野才破冰繼續開會。

費鴻泰說，國民黨團接受柯建銘的道歉，但也呼籲行政院、總統府對於日本核食，只能有一個考量，就是人民的健康不容許交換。此外，春節連假到來，國內目前出現雞蛋短缺狀況，「過年不要談核食」，呼籲政府應想盡任何辦法把雞蛋補足，讓人民過個好年。