111年度中央政府總預算2兆2621億元　立院統刪270億元拍板

▲立法院院會今天三讀今年度總預算案。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

經歷連續兩周協商、表決上千提案，立法院臨時會院會今（28）三讀通過中華民國111年度中央政府總預算，對政院提出的2兆2784億元總預算，經扣除公務員調整待遇163億元後，計統刪了270億元，刪減率1.19%，通過金額為2兆2621億元。

立法院臨時會今天處理明年度中央政府總預算案時，國民黨團因不滿民進黨立委郭國文拋出「今天開放福島等5縣市食品進口」，突襲佔領主席台杯葛議事，院會一度空轉，後又傳出民進黨團群組炸鍋狂批郭「豬隊友」、「一人得罪全立院」，最終民進黨團總召柯建銘公開鞠躬道歉，才化解僵局，讓朝野破冰繼續開會。

根據行政院向立法院提出的總預算案編製相關說明，今年度中央政府總預算施政重點項目主要用於公共建設投資、科技研發及產業轉型升級、優化多元教育環境、完善長照服務體系、強化社會安全網絡、厚植國防鞏固安全等施政重點。

近幾年立法院審議中央政府總預算案結果，歲出部分包括102年度減列約370億元、103年度減列約245億元、104年度減列約250億元、105年度減列約222億元、106年度減列約240億元、107年度減列約249億元、108年度減列約240億元，109年度減列約246億元、110年度減列約256億元；今年度減列270億元，刪減率約1.19%。