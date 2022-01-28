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LIVE／6縣市確診連爆「台中也傳疫情」　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心14:00將召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。桃園市疫情未歇，昨日傳出新北市亞東醫院再有一名陪病者確診，台北市的房仲傳播鏈今日也增加確診，是與染疫幼兒園老師相關的學生及家長，至少4人，而台中、台南分別傳出國泰銀行員工及永豐銀行員工家屬確診。

北市松山區一名幼兒園老師（案18590）與房仲友人（案18397）同一時間在松山區南川麵館內用遭確診，目前匡列共147人居家隔離，因其中多名學生及1名家長昨晚確診，市府今日將派採檢車進駐校園擴大採檢。位於松山區的敦化國小稍早證實，下午將有衛生局前往校內採檢。

亞東醫院繼護理師染疫之後，日前又爆出一名女性病患及陪病兒子確診，昨晚則再度有一名隔壁病房陪病者染疫。指揮中心昨晚證實，個案為20多歲女性，Ct值20.4，在1/25已隔離採檢陰性，昨日再採陽性，相關資料疫調中。

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另外，台南也傳出新增一例本土個案，為永豐銀行永康分行的員工。而台中國泰銀行大甲分行公告有行員家屬確診，個案是從北部回台中過年，居住在沙鹿地區。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

昨日新增21例本土個案，桃園13例、高雄8例。桃園的部分，加貝爾幼兒園染疫學童外婆曾赴錢都火鍋店用餐，兩案可串聯，該群聚累積23人染疫。由於一名幼兒園學童父親在龜山某科技大廠上班，桃園市衛生局已針對全公司進行採檢，348人均為陰性，但衛生局上午再公布新足跡，是否又有新增其他確診者，有待指揮中心說明。

高雄疫情部分，左營某知名牛排館因為有確診者前往用餐，餐廳工作人員33人及同時段用餐顧客33人被匡列，安排採檢並隔離。高雄市長陳其邁表示，為了讓碼頭區疫情能夠結束，旗津、小港、前鎮碼頭1/28~2/7暫停船舶維修。

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