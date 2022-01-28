有夠夯！全家開賣立陶宛蘭姆酒「瞬間搶光」　業者回應了

▲立陶宛蘭姆酒今開放全家預購。（圖／記者林淑慧攝）

記者蕭筠／台北報導

台灣菸酒公司日前宣布收下立陶宛2萬瓶「黑螺旋槳蘭姆酒」，並於今（28）日開放抵台首批1800瓶可在全台全家超商機台預購或北部近25家店酒品貨架購入，不過11點開賣時間一到，全家機台瞬間湧入人流，經過15分鐘後才順利進入預購頁面，但已顯示「補貨中」。對此，業者作出最新回應。

立陶宛MV Group Production（簡稱MV公司）生產一批2萬400瓶深色蘭姆酒成品酒原訂銷往中國，卻因台立互設代表處遭到施壓，去年12月被中方拒收而漂流海上，台酒公司於1月3日宣布全數轉購入台灣，而此批立陶宛生產蘭姆酒是以裸瓶方式運送過來，因此特別設計具紀念價值的外包裝，不僅印上2國國旗，酒瓶後方的商品資訊標貼也由簡體中文版改為符合台灣標示相關法令的正體字版，每瓶售價600元。

▲▼全家超商預購立陶宛蘭姆酒瞬間被搶光。（圖／記者曾雅玲攝）

今（28）日上午11時全家超商開放首批立陶宛蘭姆酒限量預購，開賣時間一到機台卻瞬間當機，有民眾反應15分鐘後才進入預購頁面，「好不容易進去系統卻顯示補貨中。」讓她超無奈。對此，業者也作出最新回應表示，「立陶宛螺旋槳黑蘭姆酒於今日上午11時於全台『全家』店舖預購開賣，因消費者反應熱烈，目前已完銷。」

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