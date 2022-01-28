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上班族收下來！超商限時2天「美式、拿鐵買1送1」

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家限時2天咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到買1送1了！春節假期即將開跑，全家搶先宣布「開工限定優惠」，2月6日、7日限時2天「2大指定咖啡買1送1」，讓上班族放完9天連假後也有小確幸提振心情。另，萊爾富開工優惠則祭出大杯冰熱美式、拿鐵同品項買30送30，最低22元就能爽喝咖啡，先筆記準備開囤。

全家開工咖啡優惠快收下，將於2月6日、7日連2天爽喝「Let’s Café經典特濃美式、特濃拿鐵買1送1」，提醒須透過隨買跨店取購買，每人、每日限購1組；而即日起至2月8日凡至門市購買「Let’s Café中杯單品系列」、「Let’s Café特濃系列」、「私品茶仙女波波系列」及「永豐餘生技濃仙草飲」，會員也可享「同品項第2杯10元喝」限定優惠。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開工日起連7天爽喝咖啡買30送30。

另，萊爾富「開工咖啡優惠」也搶先公布，2月7日起至13日祭出會員限定「大杯冰／熱美式、拿鐵同品項買30送30」，以大杯美式原價45元來算，搭配本次優惠等同於60杯只要1350元，換算下來每杯只要22元，超划算價格肯定要囤一波。

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