彰化再傳二林土雞場染高病原禽流感　今年已撲殺4場逾10萬隻家禽

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮一土雞場傳出雞隻感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬2947隻土雞；彰化縣動物防疫所指出，今年度彰化合計通報發生4場高病原性禽流感案例場（以通報日期計算），共撲殺10萬4987隻家禽。

▲彰化縣二林鎮土雞場確診高病原性禽流感案例，27日完成撲殺清場消毒工作（下同）。（圖／彰化縣政府提供）

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縣府動物防疫所長董孟治表示，該二林鎮土雞場24日主動通報場內雞隻有異常死亡情形，防疫人員採樣送驗、經家衛所確診。

動防所說明，我國候鳥路徑上游國家的韓國與日本，近期持續發生高病原禽流感H5N1，或H5N8亞型高病原性禽流感病毒（b分支）疫情；而我國入境候鳥檢體（鴨科排遺與死亡黑面琵鷺），曾檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒株，與110年入冬時韓、日爆發的H5N1亞型病毒株相近，顯見透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

縣府指出，冬季因氣溫下降、溫差變化大，易造成家禽高度緊迫、免疫力下降而罹患禽流感，呼籲養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時也應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，須要求人員更換衣鞋、車輛徹底消毒。

此外，應注意防鳥措施，以免家禽與候（野）鳥接觸、將病原傳入禽場；若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關、協助釐清原因，以儘早發現疑似案例並即時處置，若被查獲不符前述防治措施者，依規定最高可處15萬元並限期改善，違者場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽依規定將不予補償。