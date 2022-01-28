集中檢疫所不足　台師大60餘名僑生延後到3月初入境

▲台師大有60名僑生因集中檢疫所不足，延後到3月1日返台。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土疫情持續延燒，也影響集中檢疫所量能，教育部昨（27日）晚緊急公告，各學校在2月15日至28日期間，停止境外學生及教研人員入住集中檢疫所申請，台師大今（28日）指出，僑生先修部原有60多位馬來西亞僑生受到影響，已經緊急聯繫延後到3月1日才入境，相關課程採改線上教學因應。

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續延燒，影響集中檢疫所量能，教育部昨晚緊急公告，指接獲醫福會通知，2月15日至2月28日期間，停止教育部境外學生及教研人員入住集中檢疫所申請，優先支應國人隔離需求。

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▼因集中檢疫所量能不足，教育部緊急公告，2月15至28日境外生入境改入住防疫旅館。（圖／記者許敏溶翻攝）

對於教育部通知，台灣師範大學已有學生受到影響，台師大僑生先修部主任林振興說，原本有60餘位馬來西亞僑生，預計2月20至25日之間包機來台，在教育部通知後，校方已經緊急告知學生延後，由於學生還沒訂機票，所以影響不到，預計上述學生返台時間延後到3月1日，而台師大在2月14日就開學，這段時間課程將改採線上教學。

林振興進一步表示，雖然國際處、國語中心也有境外生會在二月中旬之後返台，但因為這些境外生本來就預定入住防疫旅館，故不受影響。