《彭博》公布1月防疫韌性「台灣進步18名」　排名第8超車南韓

▲台灣1月防疫韌性排名位居第8，其中在「疫苗接種率」方面獲得高分。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林彥臣／綜合報導

全球指標性的商業媒體《彭博社》（Bloomberg News），針對全球53個國家 2000億美元以上經濟體的防疫成效，27日做出最新一期的排名，台灣的排名從上個月的第26名，一舉進步了18名，超車南韓躍居第8名，雖然還是低於最佳排名的第2名，但是這已經是去年三級警戒後，台灣的最佳排名。

《彭博社》公布的2022年1月防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking）指出，台灣以69.1分排名第8，排名第1名的是阿拉伯聯合大公國，接著依序是沙烏地阿拉伯、芬蘭、土耳其、新加坡、智利、伊朗，南韓排名第9、日本排名第17、中國排名第18、美國排名第23。

▲《彭博社》公布的2022年1月防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking）。（圖／翻攝自彭博社）



各項評分指標方面，台灣在「疫苗接種率」、「封鎖程度」、「染疫與死亡率」評分較佳，但是在「航班飛行力」、「已接種疫苗旅客的旅行開放度」得分較差。

《彭博社》特別將台灣點評為「著名的進步者」之一，台灣自2021年4月以來首次重返前十名，儘管最近Omicron 變異株的感染病例上升，帶來了不確定性。

《彭博社》也強調，評比不是最終判決，不夠完善的疫苗與病毒數據，導致這場危機快速發展，各別環境與純粹運氣的部分也很難量化，儘管如此，在與 Covid-19 對抗了2年多之後，政府和民眾現在對病原體，以及如何減輕其損害有了更好的了解。

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