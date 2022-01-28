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YouTube淪陷「暗黑周杰倫大戰女優」　關鍵字曝！老司機傻：是真的

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube）

▲暢銷電影榜中，竟出現色色片。（圖／翻攝YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

YouTube積極打擊色情，不過有老司機發現，在電影專區看到一部「色色片」，點進去確認，男女主角是赫赫有名的「暗黑周杰倫」與蘿莉系童顏巨乳的「初美沙希」，讓原PO頓時懵了「Youtube現在是要進軍A片市場了嗎？」文章曝光後，一票網友也好奇搜尋「4字」關鍵字，另還跳出一部羞羞片。

一名男網友在Dcard驚呼，最近觀看「YouTube電影」功能時，發現跳出一部撫媚片，片名還寫著「露出悅樂：沉溺羞虐的美人妻」，他揉一揉眼睛點進去驚呆了，「Youtube淪陷...現在是要進軍A片市場了嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝YouTube）

▲搜「露出悅樂」4個字，秒跳出兩部謎片 。（圖／翻攝YouTube）

底下釣出一票老司機朝聖，「YouTube都出現性暗示的廣告了」、「再看看影片審核標準，真的雙標」、「黃標YouTuber的影片，然後自己賣三級片，真棒啊官方」、「初美沙希...她是我接觸片片第一個認識的女優」、「黃標機制是不是壞了啊」。

另有網友看見男優本尊後，一秒歪樓「是東尼嗎」、「杰倫主演我還不看爆」、「誰是大木？誰是杰倫？」其實該位是日本AV男優東尼大木，由於酷似周杰倫的外表，有著「暗黑周董」的稱號。

對此，《ETtoday新聞雲》記者實際在YouTube一搜「露出悅樂」關鍵字，結果跳出兩部羞羞片，一部是上述所說的「露出悅樂：沉溺羞虐的美人妻」，另一部則是「露出悅樂：羞恥的俘虜」，而片長顯示1個小時多，點進去卻只有30秒和1分鐘的預告片。此外，打開YouTube電影，「露出悅樂：沉溺羞虐的美人妻」甚至出現在暢銷電影榜中。

留言串中，一名付費購買的網友大方揭密，「搜了一下是真的欸，有夠誇張，裡面交合的地方被鏡頭規避掉了，簡單來說A片變三級片...看不到私密處抽X，只看到男優在推車女優在騎馬！」

▼網友好奇購買，直呼謎片變三級片。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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