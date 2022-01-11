媽媽嚇壞！Youtube影片跳出小丑詭唱「殺光孩子們」　3歲童超淡定

▲3歲童看Youtube跳出小丑狂喊「殺光他們」。（圖／CFP、免費圖庫）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名母親日前陪著3歲兒子看Youtube的兒童影片時，突然出現一個遊戲廣告，結果點下去並按遊玩後，竟出現一個恐怖小丑的畫面，而小丑發出詭異笑聲後，邊唱著「殺光孩子們」，邊播放孩子被刺傷的畫面，讓她嚇得立刻將螢幕關掉。

根據《太陽報》報導，住在英國的齊克曼（Stephanie Zikmann）日前讓年僅3歲兒子看Youtube的「恐龍數數」兒童影片，當她轉身去做事時，孩子就拿著滑鼠點擊了旁邊的遊戲廣告，並按下開始遊玩鍵後，竟出現一個恐怖小丑的畫面，而小丑發出詭異笑聲後，邊說著「殺光孩子們」。

My son, 3, was told by a creepy clown to kill our family in a sickening YouTube video – it’s terrifying https://t.co/QelHCfQxKw — A-News (@AlexPynzar) January 11, 2022

齊克曼說，她回過神來發現後，真的快要嚇壞了，「最讓人擔心的是小丑唱著殺光他們的歌，隨著影片播放，它叫孩子們殺死其他孩子，還出現孩子脖子被刺傷、手臂被砍斷的畫面。」齊克曼指出，讓她最擔心的是，兒子對這些畫面毫無反應，「這讓我感到疑惑，這是很常發生的事嗎？我的孩子還能看到些什麼？」

YouTube發言人則對此回應，YouTube普通平台並不適合13歲以下的孩童，建議家長讓孩子使用「YouTube Kids」平台，孩子們就能更安全地使用網路，不過目前已經將有疑慮的影片下架，並承諾加強內容審查。

齊克曼表示，影片中的小丑就像電影《牠》的模樣，連大人都有可能被嚇到，呼籲家長一定要了解孩子使用網路的習慣和內容。許多家長也提到，「之前跟孩子一起看動物解說影片，突然跳出一個恐怖的東西大吼著『我會躲到你床底下』，把我兒子給嚇壞了」、「下一代已經對這些東西麻木了」、「網路上的內容真的一團糟」。

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