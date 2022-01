媽媽嚇壞！Youtube影片跳出小丑詭唱「殺光孩子們」　3歲童超淡定

▲3歲童看Youtube跳出小丑狂喊「殺光他們」。(圖/CFP、免費圖庫)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名母親日前陪著3歲兒子看Youtube的兒童影片時,突然出現一個遊戲廣告,結果點下去並按遊玩後,竟出現一個恐怖小丑的畫面,而小丑發出詭異笑聲後,邊唱著「殺光孩子們」,邊播放孩子被刺傷的畫面,讓她嚇得立刻將螢幕關掉。

根據《太陽報》報導,住在英國的齊克曼(Stephanie Zikmann)日前讓年僅3歲兒子看Youtube的「恐龍數數」兒童影片,當她轉身去做事時,孩子就拿著滑鼠點擊了旁邊的遊戲廣告,並按下開始遊玩鍵後,竟出現一個恐怖小丑的畫面,而小丑發出詭異笑聲後,邊說著「殺光孩子們」。

My son, 3, was told by a creepy clown to kill our family in a sickening YouTube video – it’s terrifying https://t.co/QelHCfQxKw