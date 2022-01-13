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YouTube首支「百億點閱神曲」出爐！家長一聽跪了：用它換自由

▲▼洗腦兒歌《Baby Shark》。（圖／翻攝自Pinkfong! Kids` Songs & Stories Youtube）

▲洗腦兒歌《Baby Shark》成為YouTube首支破百億點閱的影片。（圖／翻攝自Pinkfong! Kids` Songs & Stories Youtube，下同）

記者閔文昱／綜合報導

被譽為「兒童界國歌」的《Baby Shark Dance》自推出以來，便受到廣大小朋友喜愛，更是不少家長心目中的育兒神曲，而這首歌曲也在今（13日）下午4 點左右，於YouTube的點閱數突破100億大關，成為該平台史上首支觀看數破百億的影片。

據了解，《Baby Shark Dance》是由韓國碰碰狐（pinkfong）在2016年所推出，洗腦的旋律、簡單的歌詞，一上市便馬上風靡全球，更成為 YouTube 觀看次數最多的影片，至今已累積100億267萬次點閱，而第二名是拉丁洗腦神曲《Despacito》，觀看數為77億，第三名則為兒童歌曲《Johny Johny Yes Papa》，觀看數61億。

▲洗腦兒歌《Baby Shark》成為YouTube首支破百億點閱的影片。（圖／翻攝自Pinkfong! Kids` Songs & Stories Youtube）

此消息也在PTT掀起一波討論，許多鄉民紛紛表示，「有帶過小孩的就會懂他的魅力」、「這支影片拯救千萬父母好嗎」、「有當父母的大概都貢獻了幾十次」、「嗯，有小孩的地方都能聽到這首歌」、「放給小孩聽他自己就會乖乖在旁邊跳舞，不煩你了」、「拯救萬千父母於水火之中」、「值得諾貝爾和平獎」、「這首播下去=父母自由了」。

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