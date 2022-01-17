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Toyz經營YT兩個月就賺400萬「為何還販毒？」　鄉民吐1字嘆：人性

▲▼Toyz落淚道歉。（圖／翻攝自金旋風）

▲Toyz落淚道歉。（圖／翻攝自金旋風）

記者施怡妏／綜合報導

《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健去年因涉嫌販售大麻菸彈入獄，15日遭到前工作夥伴「周周」爆料曾詐賭，而16日Toyz親上火線談起此事，提到在坐牢期間，周周將公司所有資產變賣據為己有，其中包含工商與頻道兩個月的收入400萬元，消息曝光後，不少網友感嘆，「頻道這麼賺，幹嘛還要賣毒？」

Toyz遭周周爆料多次發生詐賭事情，更與女友奈奈聯手誆丁特以及其他人，甚至被其他被騙的人抓包後索賠600萬，對此，被影射成被害者的金旋風於16日邀請「Toyz」上直播公開整個事件過程，其中，Toyz提到，在坐牢期間，周周改掉帳號密碼，將頻道佔為己有，兩個月收益400萬元以上。

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消息傳到PTT上，引起許多鄉民驚呼，「兩個月400萬還要搞一堆有的沒的，真的不懂」、「這樣比賣毒還好賺，幹嘛賣毒」、「兩個月400萬真的何必如此」、「2個月400萬還要販毒」、「YouTuber是真的好賺」。也有網友指出，「觀看次數平均20幾萬的都能請好幾個員工 ，他這更大台一定是賺翻」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為，一切起因就是「貪」。（圖／翻攝自PTT）

Toyz淪落到這樣的下場，網友感嘆表示，就是一個字「貪」，「貪念會越來越大」、「然後呢，還不是貪」、「賺成這樣還要販毒詐賭，人性的貪婪，太愛錢毀了一生」、「所以幹嘛販毒？不就顯示愛錢到沒底線」。

不少網友也好奇，沒有上新片為何還會有收益？有網友解答，「因為YT會持續分紅，就算沒新片還是有舊片收益，舊片可能當月10萬觀看，但只要影片沒下架，可能每個月持續增加2K~3K觀看，這些YT依然會慢慢分紅，而頻道有那麼多支舊片，匯總起來的收益也不少」。

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