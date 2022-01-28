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國民黨天王級聚餐！四叉貓揪4人照藏「5細節」：韓國瑜這點不合群

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲國民黨4大咖聚餐。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

記者崔子柔／綜合報導

國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣、高雄市前市長韓國瑜、中廣董事長趙少康27日晚間會面聚餐，並在晚間10點半同步於臉書PO出合照，曾自稱是「鋼鐵韓粉」的網紅四叉貓（劉宇）則發文點出，4人發的照片有多處細節不同。

「你們可以發現哪些有趣的事？」，四叉貓比對4人貼文照片，發現有5點細節不同：

1.只有江啟臣的照片開啟美肌模式

2.只有朱立倫的照片裡面，韓國瑜用左手拿杯子

3.韓國瑜舉杯忘了翹小指，一點都不省力

4.髮量是由左至右遞減

5.朱立倫的水杯越拿越低

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲四叉貓發文。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

文章曝光後，吸引大量網友討論，鄉民女神qn（黃瓊慧）也在底下留言，「大家來找碴？」、「你連翹小指的點都發現惹，真不愧是數位貂蟬」。

有網友點出，「趙少康只標記韓國瑜粉專沒標記其他人」，四叉貓則說，「韓國瑜請客，標記一下OK啦」，不過沒多久後發現趙少康補標了其他2人，「是不是趙少康小編偷看我的FB？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

其他網友則留言表示，「蒸籠裡只有三顆包子，其中一人吃不到」、「朱的手酸了越來越低」、「只有江啟臣不覺得是 #美好的夜晚」、「難道拍照的是郭董？」、「江啟臣比較厲害，開美肌修圖，然後打最多的字，第一個發出來」。

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