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社會 社會焦點 保障人權

救命！失業男持電擊棒搶落單女失敗落跑　熱血日籍生追上

記者黃宥寧／台北報導

太誇張！63歲林姓嫌犯因疫情失業，26日晚間在北市石牌捷運站停車場見1名落單熟女，竟持電擊棒作勢攻擊，想強行拿走她身上財物，熟女大聲呼救，林嫌見形跡敗露拔腿狂奔，一名就讀文化大學的日本留學生追上，透過警民合作順利將林嫌壓制逮捕，也查獲2支電擊棒，訊後依強盜未遂移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 北投搶劫 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲63歲林姓嫌犯因失業，26日晚間見落單女子竟持電擊棒想強盜財物。（圖／記者黃宥寧翻攝）

發生在26日晚間7時許，林姓男子在石牌捷運站見到落單的熟女要前往取車，竟上前持電擊棒作勢攻擊，想強盜財物，熟女嚇壞不斷呼救，引起路過民眾注意，林嫌見越來越多人靠近，立刻拔腿就跑，此時，就讀文化大學日本留學生工藤與吳姓熱心民眾緊急追上，但因為歹徒身上帶有電擊棒，他們不敢大意，只好拉開距離默默跟蹤。

▼日本留學生工藤與另名熱心民眾，默默跟在林姓嫌犯後面，就怕讓他趁機逃走 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投搶劫 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

所幸，北投分局獲報後即刻通報線上警網進行攔截圍捕，最後在距離案發地500公尺外陽明郵局前將林嫌壓制逮捕，也從他身上查獲電擊棒2具以及用來變裝的外套及鴨舌帽，訊後依刑法強盜未遂罪移送士林地檢署偵辦。

北投分局也呼籲，年關將近，市場現金需求增加，不法之徒易鋌而走險，警方已增加金融機構的巡邏密度，規劃埋伏、守望勤務，防範被尾隨強盜、搶奪及竊盜等，並將於春節前後投入編排金融機構守望勤務及護鈔服務，保障民眾存提款的安全。

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